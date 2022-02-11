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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 548

Необычные изделия из железа изготавливает мастер из Жанаозена

Житель Жанаозена занимается созданием необычных изделий из металла. Мужчина мечтает расширить мастерскую и обучать молодежь. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Фото пресс-службы акима Жанаозена
Основная профессия Олега Берсенева - сварщик, а изготовление самых разнообразных изделий из железа он начал еще в детстве. Впервые в школьном возрасте сделал розу в корзине из проволоки и подарил маме. Это искусство, по словам Олега, перешло ему от деда.

- В 2020 году он подготовил индивидуальный бизнес-план, подал документы на участие в гранте в 500 тысяч тенге, по итогам которого получил положительное заключение комиссии. Таким образом, получив безвозвратные средства и купив на них необходимые материалы, стал занимается в своей небольшой мастерской. Особенно востребованы предметы домашнего обихода и бытовые изделия. Каждая заявка, пожелания заказчиков учитываются мастером непременно. Изделия, выполненные руками Олега, имеют высокое качество. Большие железные ворота, качели, навесы, скамейки, подставки для цветов необычного дизайна, мусорные баки, изображения птиц, животных и многое другое быстро находят своих владельцев. Некоторые предметы имеют спрос среди владельцев торговых точек, ресторанов, кафе, - сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

- Я нисколько не жалею, что выбрал эту профессию. Моя мечта в дальнейшем - развивать свою профессию, расширять мастерскую, обучать молодежь и обеспечивать их работой, - говорит Олег Берсенев.

Необычные изделия из железа изготавливает мастер из Жанаозена

Необычные изделия из железа изготавливает мастер из Жанаозена

Необычные изделия из железа изготавливает мастер из Жанаозена



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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:33
Житель Жанаозена занимается созданием необычных изделий из металла. Мужчина мечтает расширить мастерскую и обучать молодежь.

какие там красивые вещи в Жанаозене. можно его в Актау. чтобы такие красивые изделия украшали скверы
 
-1
  • Гроза
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • strana.kz
  • elek
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:31
ну вот, отличный пример! bravo
 
 

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