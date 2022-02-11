Гвардейцы Актау поздравили труженицу тыла с 90-летним юбилеем

Фото предоставила воинская часть

Вдова ветерана Великой Отечественной войны Павла Федоровича Козлова, труженица тыла Валентина Семеновна Козлова вспомнила о тяжелых годах ВОВ, о том, как ей приходилось подростком много работать. Большая часть рассказа была связана с супругом, вместе они прожили 60 лет.



- На всех лопатах, граблях и тележках у нас было написано: «Все для фронта! Все для победы!». А мы еще даже не знали, что такое фронт. Конечно, нам всем было очень нелегко. Старались везде успеть и всем помочь, - вспоминает труженица тыла.



После войны, в 1950 году Валентина окончила медицинское училище, работала в Ленинабаде в Таджикистане и в Малисае в Кыргызстане в рентген-лаборатории. В 1964 году стала отличником здравоохранения, отдав медицине 42 года. Валентина Семеновна является тружеником тыла. В войне не участвовала, но несмотря на это награждена медалями «60 лет Победы», «35-летие области», «Ветеран труда» и другими медалями и почетными грамотами. С 1991 года она находится на заслуженном отдыхе.



- Уважаемая Валентина Семеновна, от души поздравляем Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создавали богатства и мощь страны. И через годы несете любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг Вашего поколения – поколения победителей – будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей. Желаем Вам бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия, – поздравили гвардейцы.