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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 210

Гвардейцы Актау поздравили труженицу тыла с 90-летним юбилеем

Со знаменательной датой юбиляршу поздравили гвардейцы воинских частей 6656 и 3502 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК. Об этом сообщили в воинской части.

Фото предоставила воинская часть
Вдова ветерана Великой Отечественной войны Павла Федоровича Козлова, труженица тыла Валентина Семеновна Козлова вспомнила о тяжелых годах ВОВ, о том, как ей приходилось подростком много работать. Большая часть рассказа была связана с супругом, вместе они прожили 60 лет.

- На всех лопатах, граблях и тележках у нас было написано: «Все для фронта! Все для победы!». А мы еще даже не знали, что такое фронт. Конечно, нам всем было очень нелегко. Старались везде успеть и всем помочь, - вспоминает труженица тыла.

После войны, в 1950 году Валентина окончила медицинское училище, работала в Ленинабаде в Таджикистане и в Малисае в Кыргызстане в рентген-лаборатории. В 1964 году стала отличником здравоохранения, отдав медицине 42 года. Валентина Семеновна является тружеником тыла. В войне не участвовала, но несмотря на это награждена медалями «60 лет Победы», «35-летие области», «Ветеран труда» и другими медалями и почетными грамотами. С 1991 года она находится на заслуженном отдыхе.

- Уважаемая Валентина Семеновна, от души поздравляем Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, своим трудом создавали богатства и мощь страны. И через годы несете любовь к Родине, веру в правое дело. Подвиг Вашего поколения – поколения победителей – будет жить в веках, объединять наш народ во имя больших созидательных целей. Желаем Вам бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия, – поздравили гвардейцы.



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