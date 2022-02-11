Жилые дома в Актау обещают обеспечить теплосчетчиками на 100 процентов до конца года

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По его словам, установкой «умных» приборов учета воды и тепла в жилых домах Актау занимается учреждение «КЖСА».



- В настоящее время в Актау обеспеченность жилых домов приборами учета тепла составляет 86 процентов. То есть, 929 жилых домов оснащены 1186 устройствами. «КЖСА» планирует в этом году полностью охватить жилые дома еще 184 теплосчетчиками, - сказал Аслан Хадим.



Охват водосчетчиками по городу составляет 14 процентов (в 368 жилых домах оборудованы 222 счетчика воды). Учреждение «КЖСА» провело конкурс на установку еще 336 приборов учета воды в жилых домах, определён подрядчик.



Спикер также поделился информацией о видеокамерах, установленных в городе в целях обеспечения безопасности горожан.



- В управлении полиции по области функционируют 1075 камер видеонаблюдения, в том числе по городу Актау 836 камер видеонаблюдения. В настоящее время 6 082 камеры видеонаблюдения переустановлены центром оперативного управления. Это школы, детские сады, торговые центры, места общественного питания, места массового скопления людей, - сказал Аслан Хадим.



По его словам, в сфере безопасности дорожного движения можно способствовать более строгому соблюдению правил дорожного движения за счет увеличения камер видеонаблюдения. В настоящее время на территории области имеется шесть умных перекрестков по безопасности дорожного движения, 13 линейных скоростемеров. В Актау работают три умных перекрестка, 12 линейных скоростемеров.



Кроме того, в Мунайлинском районе с населением 176 тысяч человек совместно с департаментом полиции будут определены 358 мест по общественной безопасности и 40 мест по дорожной безопасности (31 скоростемер, девять умных перекрестков), которые планируется установить в 2022 году.