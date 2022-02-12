Ролики о госуслугах на языке жестов сняли в Мангистау

- При этом надо понимать, что государственные услуги для всех, то есть любой гражданин имеет право обращаться в госорганы за консультацией. В повседневной жизни лица с ограниченными возможностями по слуху, обращаясь в госорганы, чувствуют скованность и неловкость, не знают, как подойти и объяснить, с какой целью они пришли. В этой связи в социальных сетях были опубликованы ролики на казахском и русском жестовых языках, где указывается контактный номер мессенджера WhatsApp, куда можно будет изложить свой вопрос и получить исчерпывающий ответ, - сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, в мире проживает более 70 миллионов глухих и слабослышащих людей, для которых жестовый язык - основная форма общения. Немало таких людей и в Мангистауском регионе.Помощь в создании роликов оказало Мангистауское областное общество инвалидов.