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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:09

Просмотров: 278

Ролики о госуслугах на языке жестов сняли в Мангистау

Видеоролики опубликованы департаментом государственных доходов по Мангистауской области.

Кадр видео
По информации ведомства, в мире проживает более 70 миллионов глухих и слабослышащих людей, для которых жестовый язык - основная форма общения. Немало таких людей и в Мангистауском регионе.

- При этом надо понимать, что государственные услуги для всех, то есть любой гражданин имеет право обращаться в госорганы за консультацией. В повседневной жизни лица с ограниченными возможностями по слуху, обращаясь в госорганы, чувствуют скованность и неловкость, не знают, как подойти и объяснить, с какой целью они пришли. В этой связи в социальных сетях были опубликованы ролики на казахском и русском жестовых языках, где указывается контактный номер мессенджера WhatsApp, куда можно будет изложить свой вопрос и получить исчерпывающий ответ, - сообщили в ведомстве.


Помощь в создании роликов оказало Мангистауское областное общество инвалидов.






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