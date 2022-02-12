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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:12

Просмотров: 1091

Судоремонтный завод хотят построить в пригороде Актау

Новое предприятие планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году, сообщает пресс-служба акима области.

Фото из доступных источников
Под председательством главы региона Нурлана Ногаева сегодня, 12 февраля, состоялось заседание регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию Мангистауской области.

Судоремонтный завод хотят построить в пригороде Актау


На заседании был рассмотрен инвестиционный проект в сфере судостроения и судоремонта. В частности, местный предприниматель планирует начать строительство судостроительно-судоремонтного завода с пирсом и причальной стенкой. Ожидается, что новое предприятие сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Объект будет построен на территории села Умирзак в пригороде Актау.

Судоремонтный завод хотят построить в пригороде Актау


- Сейчас судовладельцы, имеющие суда более высокого тоннажа, производят ремонт в соседних прикаспийских странах, таких как Россия, Азербайджан, Иран и так далее. Мы хотим реализовать этот проект в нашей области, чтобы покрыть потребность в данной услуге и пополнять бюджет нашего региона. В рамках проекта планируем производить ремонт более 10 судов тоннажем 2000 регистровых тонн в год и строить один-два корабля в два года. Деятельность будет осуществляться в соответствии с международными стандартами под надзором квалификационных сообществ, - рассказал генеральный директор компании «Судовое оборудование и сервис» Дмитрий Донских.


Завод после ввода в эксплуатацию должен обеспечить постоянной работой около 200 человек.

Члены координационного совета одобрили предложенный проект. Аким области Нурлан Ногаев отметил, что реализуемым проектам будет оказана необходимая поддержка со стороны местных исполнительных органов. По итогам собрания аким области дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.

Судоремонтный завод хотят построить в пригороде Актау



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Комментарии ( 2 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 19:54
Pluto,мешать не будут со стороны контролирующих органов, толк будет. Тем более они уже занимаются ремонтами судов.
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 19:32
Хотеть не вредно очередной прожект
 
 

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