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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:48

Просмотров: 758

Часть площади огородили в Актау

Причину назвали в городском акимате.

Фото автора
Часть площади Ынтымак в 11 микрорайоне огорожена. Горожане задались вопросом, почему её обнесли металлической оградой.

Часть площади огородили в Актау


В акимате сообщили, что на городской площади произошёл порыв электросетей. Там были оголены провода, в связи с чем поставили ограждение.

- В настоящее время ведутся восстановительные работы силами «АУЭС», - заверили в городском акимате.


Часть площади огородили в Актау


По словам чиновников, работы завершатся в предстоящий вторник, 15 февраля.

При этом на площади гуляют взрослые с детьми.

Часть площади огородили в Актау



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