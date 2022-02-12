Часть площади огородили в Актау

- В настоящее время ведутся восстановительные работы силами «АУЭС», - заверили в городском акимате.

Часть площади Ынтымак в 11 микрорайоне огорожена. Горожане задались вопросом, почему её обнесли металлической оградой.В акимате сообщили, что на городской площади произошёл порыв электросетей. Там были оголены провода, в связи с чем поставили ограждение.По словам чиновников, работы завершатся в предстоящий вторник, 15 февраля.При этом на площади гуляют взрослые с детьми.