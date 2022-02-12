Часть площади огородили в Актау

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Часть площади Ынтымак в 11 микрорайоне огорожена. Горожане задались вопросом, почему её обнесли металлической оградой.
В акимате сообщили, что на городской площади произошёл порыв электросетей. Там были оголены провода, в связи с чем поставили ограждение.
По словам чиновников, работы завершатся в предстоящий вторник, 15 февраля.
При этом на площади гуляют взрослые с детьми.
В акимате сообщили, что на городской площади произошёл порыв электросетей. Там были оголены провода, в связи с чем поставили ограждение.
- В настоящее время ведутся восстановительные работы силами «АУЭС», - заверили в городском акимате.
По словам чиновников, работы завершатся в предстоящий вторник, 15 февраля.
При этом на площади гуляют взрослые с детьми.
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