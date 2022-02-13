Появились данные о новых заболевших COVID-19 в Мангистау

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За сутки в стране выявлено 1 957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них девять - в Мангистауской области (выздоровел 61 человек).



Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 643 заболевших.



Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 204 154 человека, второй компонент - 186 900 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.



В «жёлтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.