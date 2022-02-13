Клубы чёрного дыма: свалка горела в пригороде Актау

- Наблюдаем из окон, что люди из города часто приезжают и скидывают мусор, бытовые отходы, покрышки, всё что ни попадя. Там частенько горит мусор, - говорят жители массива «Жалын».

По словам жителей, мусор горел сегодня вечером, 13 февраля, на свалке за средней школой в районе жилого массива «Жалын» села Атамекен Мунайлинского района.По сообщению ДЧС региона, по факту горения мусора информация поступила в 18:22.В тушении были задействованы семь огнеборцев.В 18:55 очаг возгорания ликвидирован.Пострадавших нет.