В Мангистау 209 инфицированных коронавирусом пытались посетить общественные места

Фото пресс-службы ведомства

На сегодняшний день в проекте «Ashyq» в Мангистауской области участвуют 3210 объектов.



- С начала года выявлено 209 человек с «жёлтым/красным» статусом, из них 203 – «красный» и шесть – «жёлтый». Большинство из тех, кто подвергался риску распространения эпидемии, пытались проникнуть в заведения общественного питания, центры обслуживания клиентов, гостиницы и торговые центры. Однако с помощью проекта «Ашык» их попытки были пресечены. Известно, что некоторые из больных всё-таки посетили несколько учреждений. Нарушители режима карантина оштрафованы на 45 945 тенге по статье 425 КоАП РК, - сказал Газиз Надуев.



Спикер также остановился на работе мониторинговых групп. С начала года мониторинговой группой проведено 208 рейдов, проверено 447 объектов, нарушений не выявлено.



За последние сутки коронавирус выявлен у пяти человек, это жители Актау, 45 человек выздоровели от коронавируса.



- Сейчас в области вакцинируют препаратами - «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac» и «Pfizer». Первым компонентом привито 214 288 (55,2 процента), вторым компонентом - 192 716 (49,6 процента) человек, - отметил Газиз Надуев.