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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

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В Мангистау 209 инфицированных коронавирусом пытались посетить общественные места

Минуя приложение «Ашык», 209 человек с «жёлтым/красным» статусом пытались посетить общественные места. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев.

Фото пресс-службы ведомства
На сегодняшний день в проекте «Ashyq» в Мангистауской области участвуют 3210 объектов.

- С начала года выявлено 209 человек с «жёлтым/красным» статусом, из них 203 – «красный» и шесть – «жёлтый». Большинство из тех, кто подвергался риску распространения эпидемии, пытались проникнуть в заведения общественного питания, центры обслуживания клиентов, гостиницы и торговые центры. Однако с помощью проекта «Ашык» их попытки были пресечены. Известно, что некоторые из больных всё-таки посетили несколько учреждений. Нарушители режима карантина оштрафованы на 45 945 тенге по статье 425 КоАП РК, - сказал Газиз Надуев.

Спикер также остановился на работе мониторинговых групп. С начала года мониторинговой группой проведено 208 рейдов, проверено 447 объектов, нарушений не выявлено.

За последние сутки коронавирус выявлен у пяти человек, это жители Актау, 45 человек выздоровели от коронавируса.

- Сейчас в области вакцинируют препаратами - «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac» и «Pfizer». Первым компонентом привито 214 288 (55,2 процента), вторым компонентом - 192 716 (49,6 процента) человек, - отметил Газиз Надуев.



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