Работники жанаозенского предприятия записали видеообращение к президенту Казахстана

В Жанаозене трудовой коллектив одного из нефтесервисного предприятия записали видеообращение к президенту страны с требованием прекратить преследования участвовавших в протестах.- Мы требуем остановить насилие над задержанными по всему Казахстану и перестать считать митинговавших террористами. Требуем расследовать и привлечь к ответственности всех, кто применял пытки в отношении задержанных, – говорится в видеообращении.