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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:51

Просмотров: 2217

Работники жанаозенского предприятия записали видеообращение к президенту Казахстана

Работники нефтесервисной компании обратились к главе республики с требованием освободить по всему Казахстану всех задержанных в связи с январскими событиями и водворённых под стражу.

Кадр видео
В Жанаозене трудовой коллектив одного из нефтесервисного предприятия записали видеообращение к президенту страны с требованием прекратить преследования участвовавших в протестах.

- Мы требуем остановить насилие над задержанными по всему Казахстану и перестать считать митинговавших террористами. Требуем расследовать и привлечь к ответственности всех, кто применял пытки в отношении задержанных, – говорится в видеообращении.




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Комментарии ( 4 )

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babushka (Посетители) Сегодня, 20:19
Задолбали уже
 
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  • Kain-Livesy
  • Кинст
  • montgomery
  • Жанар
  • babushka
 Дизель (Посетители) Сегодня, 17:29
Цитата: nazarbayevskii
Да, я тоже каждый вечер после работы прихожу домой, и смотрю все эти видеообращения

Дурной пример заразительный!...
В Узени ещё остались ещё какие нибудь конторы со сбродными оралманами?!, которые ещё не выступили с обращением?...
Следующие КТО!, будут дворники, что бы им выдали новые мётлы и совки, и з/п до миллиона...

Цитата: Orion
Всем надо просыпаться.

От чего?!, прежде надо иметь образование и не всем лезть в нефтяники...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • 14679677
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 16:51
Да, я тоже каждый вечер после работы прихожу домой, и смотрю все эти видеообращения call
 
-4
  • Дизель
  • montgomery
  • Жанар
  • babushka
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  • Adai11
  • tolk
  • alixah
 Orion (Посетители) Сегодня, 16:06
Поддерживаю на 100 %.
Всем надо просыпаться.
 
 

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