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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 1657

Председатель правления фонда «Самрук-Казына» сообщил об увеличении зарплат рабочих Мангистау в среднем на 35%

Безработных в Мангистауской области трудоустраивают в крупные подрядные организации «КазМунайгаза». Все они обеспечены объёмами работ. Зарплаты обещают поднять на 35-40 процентов. Об этом на заседании правительства сообщил председатель правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, передаёт Orda.kz.

Иллюстративное фото
Председатель правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев сообщил, что зарплаты рабочих в Мангистауской области выросли в среднем на 35%, передаёт Orda.kz.

- Принимаются меры по повышению заработных плат, и они охватывают более 19 тысяч работников. В среднем, увеличение зарплаты составляет 35-40%, – заявил Саткалиев на заседании правительства.

Ситуацию в Мангистауской области назвали непростой.

- Совместно с акиматом области разработана система трудоустройства безработных жителей Жанаозена в АО «Озенмунайгаз». На вакантные позиции в ОМГ за счёт естественной убыли работников набираются специалисты аутстаффинга – работники коммунальных предприятий. В последнее время по данной схеме в ОМГ принято 435 человек, – сообщил Саткалиев.

Также безработных трудоустраивают в крупные подрядные организации «КазМунайгаза». Все подрядные организации области обеспечены объёмами работ, заверил Саткалиев. Ведётся работа с более 90 организациями, подписано 129 дополнительных соглашений.

Приняты меры по повышению зарплаты производственному персоналу. В частности, с 1 января 2022 года заработная плата в «КазМунайГаз» выросла на 10%, QazaqGaz - на 24%, КТЖ - от 20% до 35%, «Самрук-Энерго» – от 10% до 32%, «Казатомпром» – от 10% до 20%.

С 1 февраля 2022 года зарплаты в «Казпочта» вырастут от 7% до 25%, Air Astana – от 14% до 58%, KEGOC – на 15%, «Казахтелеком» – от 9% до 50%.



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Комментарии ( 2 )

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  • синдбад
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:17
Вопрос:
Если в Air Astana поднимут з/п до 58%, то насколько вырастут цены на авиабилеты?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • DmitriySentin
  • синдбад
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:11
Великие сказочники...с 1 января???На МАЭК так и тишина...
 
 

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