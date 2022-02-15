Председатель правления фонда «Самрук-Казына» сообщил об увеличении зарплат рабочих Мангистау в среднем на 35%

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Председатель правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев сообщил, что зарплаты рабочих в Мангистауской области выросли в среднем на 35%, передаёт Orda.kz.
- Принимаются меры по повышению заработных плат, и они охватывают более 19 тысяч работников. В среднем, увеличение зарплаты составляет 35-40%, – заявил Саткалиев на заседании правительства.
Ситуацию в Мангистауской области назвали непростой.
- Совместно с акиматом области разработана система трудоустройства безработных жителей Жанаозена в АО «Озенмунайгаз». На вакантные позиции в ОМГ за счёт естественной убыли работников набираются специалисты аутстаффинга – работники коммунальных предприятий. В последнее время по данной схеме в ОМГ принято 435 человек, – сообщил Саткалиев.
Также безработных трудоустраивают в крупные подрядные организации «КазМунайгаза». Все подрядные организации области обеспечены объёмами работ, заверил Саткалиев. Ведётся работа с более 90 организациями, подписано 129 дополнительных соглашений.
Приняты меры по повышению зарплаты производственному персоналу. В частности, с 1 января 2022 года заработная плата в «КазМунайГаз» выросла на 10%, QazaqGaz - на 24%, КТЖ - от 20% до 35%, «Самрук-Энерго» – от 10% до 32%, «Казатомпром» – от 10% до 20%.
С 1 февраля 2022 года зарплаты в «Казпочта» вырастут от 7% до 25%, Air Astana – от 14% до 58%, KEGOC – на 15%, «Казахтелеком» – от 9% до 50%.
- Принимаются меры по повышению заработных плат, и они охватывают более 19 тысяч работников. В среднем, увеличение зарплаты составляет 35-40%, – заявил Саткалиев на заседании правительства.
Ситуацию в Мангистауской области назвали непростой.
- Совместно с акиматом области разработана система трудоустройства безработных жителей Жанаозена в АО «Озенмунайгаз». На вакантные позиции в ОМГ за счёт естественной убыли работников набираются специалисты аутстаффинга – работники коммунальных предприятий. В последнее время по данной схеме в ОМГ принято 435 человек, – сообщил Саткалиев.
Также безработных трудоустраивают в крупные подрядные организации «КазМунайгаза». Все подрядные организации области обеспечены объёмами работ, заверил Саткалиев. Ведётся работа с более 90 организациями, подписано 129 дополнительных соглашений.
Приняты меры по повышению зарплаты производственному персоналу. В частности, с 1 января 2022 года заработная плата в «КазМунайГаз» выросла на 10%, QazaqGaz - на 24%, КТЖ - от 20% до 35%, «Самрук-Энерго» – от 10% до 32%, «Казатомпром» – от 10% до 20%.
С 1 февраля 2022 года зарплаты в «Казпочта» вырастут от 7% до 25%, Air Astana – от 14% до 58%, KEGOC – на 15%, «Казахтелеком» – от 9% до 50%.