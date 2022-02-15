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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 1870

Состояние средней тяжести у сбитого автомобилем на обочине дороги пешехода в Актау

Пострадавший ночью 14 февраля в результате ДТП в Актау госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Фото из архива Lada.kz
Под наблюдением медиков Мангистауской областной больницы находится пострадавший при ДТП между 13 и 14 микрорайонами.

Им оказался молодой человек 1998 года рождения, которого сбил автомобиль марки Montero Sport в то время, когда он на обочине дороги ловил такси.

- Пациент находится в палате. Состояние оценивается как средней тяжести. Диагностирован открытый перелом и вывих голеностопного сустава, закрытая травма грудной клетки, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Напомним, ночная авария с участием трёх автомобилей в Актау произошла 14 февраля, примерно в 22:00.

По данным полиции Мангистауской области, водитель Hyundai Accent вне перекрестка при повороте налево не уступил дорогу движущемуся Montero Sport и совершил столкновение, после чего водитель Montero Sport сбил пешехода.

Автомобиль Hyundai Accent по инерции въехал в автомашину Toyota Fortuner, стоявшую на обочине дороги, и выехал на встречную полосу движения.

Изначально в департаменте полиции сообщили о четверых пострадавших, однако в больнице эту информацию опровергли.



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