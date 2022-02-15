Состояние средней тяжести у сбитого автомобилем на обочине дороги пешехода в Актау

Фото из архива Lada.kz
Под наблюдением медиков Мангистауской областной больницы находится пострадавший при ДТП между 13 и 14 микрорайонами.
Им оказался молодой человек 1998 года рождения, которого сбил автомобиль марки Montero Sport в то время, когда он на обочине дороги ловил такси.
- Пациент находится в палате. Состояние оценивается как средней тяжести. Диагностирован открытый перелом и вывих голеностопного сустава, закрытая травма грудной клетки, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, ночная авария с участием трёх автомобилей в Актау произошла 14 февраля, примерно в 22:00.
По данным полиции Мангистауской области, водитель Hyundai Accent вне перекрестка при повороте налево не уступил дорогу движущемуся Montero Sport и совершил столкновение, после чего водитель Montero Sport сбил пешехода.
Автомобиль Hyundai Accent по инерции въехал в автомашину Toyota Fortuner, стоявшую на обочине дороги, и выехал на встречную полосу движения.
Изначально в департаменте полиции сообщили о четверых пострадавших, однако в больнице эту информацию опровергли.
Им оказался молодой человек 1998 года рождения, которого сбил автомобиль марки Montero Sport в то время, когда он на обочине дороги ловил такси.
- Пациент находится в палате. Состояние оценивается как средней тяжести. Диагностирован открытый перелом и вывих голеностопного сустава, закрытая травма грудной клетки, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.
Напомним, ночная авария с участием трёх автомобилей в Актау произошла 14 февраля, примерно в 22:00.
По данным полиции Мангистауской области, водитель Hyundai Accent вне перекрестка при повороте налево не уступил дорогу движущемуся Montero Sport и совершил столкновение, после чего водитель Montero Sport сбил пешехода.
Автомобиль Hyundai Accent по инерции въехал в автомашину Toyota Fortuner, стоявшую на обочине дороги, и выехал на встречную полосу движения.
Изначально в департаменте полиции сообщили о четверых пострадавших, однако в больнице эту информацию опровергли.
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