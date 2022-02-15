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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:32

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Жители Актау могут бесплатно проконсультироваться у врача-аритмолога

В Актау с 17 по 18 февраля врач-аритмолог из больницы медицинского центра управления делами Президента Ринат Камиев проведёт бесплатный приём. О этом сообщила пресс-служба Мангистауской областной больницы.

Иллюстративное фото
В Актау врач-аритмолог Ринат Камиев проведет бесплатный приём для жителей Мангистау в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Жители Актау могут бесплатно проконсультироваться у врача-аритмолога


Пациентам нужно иметь при себе электрокардиограммы, данные суточного мониторинга ЭКГ, данные ЭхоКГ.

Тем, кому необходимо оперативное лечение, будут выдавать направления на операцию по квоте в Президентскую больницу столицы.

О враче:
Образование: Семипалатинская государственная медицинская академия, Новосибирский Научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, аспирантура, Новосибирский Научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, клиническая ординатура

Выполняемые процедуры:
Радиочастотная аблация
Имплантация одно- и двухкамерных электрокардиостимуляторов
Имплантация одно-, двух- и трехкамерных кардиовертеров-дефибрилляторов

Лечение заболеваний:
Аритмия сердца
Сердечная недостаточность

Врач будет принимать по записи. Телефон для предварительной регистрации: 8 777 550 2526.

График приема:
17 февраля - с 11.00 до 17.00 (обед с 14 до 15 часов)
18 февраля - с 10.00 до 17.00 (обед с 13 до 14 часов)



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