Жители Актау могут бесплатно проконсультироваться у врача-аритмолога

В Актау врач-аритмолог Ринат Камиев проведет бесплатный приём для жителей Мангистау в консультативно-диагностической поликлинике Мангистауской областной многопрофильной больницы.Пациентам нужно иметь при себе электрокардиограммы, данные суточного мониторинга ЭКГ, данные ЭхоКГ.Тем, кому необходимо оперативное лечение, будут выдавать направления на операцию по квоте в Президентскую больницу столицы.Образование: Семипалатинская государственная медицинская академия, Новосибирский Научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, аспирантура, Новосибирский Научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени Е.Н. Мешалкина, Новосибирск, клиническая ординатураРадиочастотная аблацияИмплантация одно- и двухкамерных электрокардиостимуляторовИмплантация одно-, двух- и трехкамерных кардиовертеров-дефибрилляторовАритмия сердцаСердечная недостаточностьВрач будет принимать по записи. Телефон для предварительной регистрации:17 февраля - с 11.00 до 17.00 (обед с 14 до 15 часов)18 февраля - с 10.00 до 17.00 (обед с 13 до 14 часов)