В Актау почтили память воинов-интернационалистов

В 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана в Актау возложили цветы к памятнику воинов-интернационалистов.Заместитель акима города Актау Абилькаир Байпаков отметил, что до сегодняшних дней воины того времени всё ещё не могут оправиться от прошедших событий.- Наш долг - раскрыть историческую важность Афганской войны, чтить память и уважать воинов-ветеранов, которые сражались за независимость, которые сегодня также активно принимают участие в развитии страны. Наши воины которые погибли на войне, и те, кто вернулся, достойны уважения. Подвиг воинов, погибших на полях сражений, никогда не будет забыт, - отметил заместитель акима города Актау.В войне, которая длилась около 10 лет, приняли участие более 22 тысяч казахстанских солдат. По официальным данным, 21 человек пропал без вести, 924 солдата героически погибли на полях сражений. Более тысячи воинов вернулись инвалидами.Всего в Мангистау 650 ветеранов Афганской войны, из них 245 воинов проживают в Актау.