Нурлан Ногаев: «Для решения вопросов необязательно организовывать забастовки. Все будем решать по закону»

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Нурлан Ногаев отметил, что для решения трудовых споров между работодателем и работником существует специальный алгоритм в рамках трудового законодательства РК.



- Если возникают вопросы касательно трудовых споров, граждане должны понимать, что для этого существует специальный алгоритм в рамках трудового законодательства РК. Соответственно, организовывать забастовки и со своими требованиями выходить на улицу необязательно. Есть законные инструменты, такие как примирительная комиссия, арбитраж и инспекция труда, - сказал аким.



Глава региона также отметил, что обе стороны трудового договора должны соблюдать взятые на себя обязательства.



- Возникновение трудовых споров вполне объяснимо. Однако, в целях предотвращения подобных проблем человек, подписывающий договор, и работодатель обязаны предварительно изучать, а после выполнять условия договора. При трудоустройстве гражданин подписывает трудовой договор и обязуется выполнять определенную работу согласно своим должностным инструкциям за оговоренную в подписанном договоре сумму. В свою очередь, работодатель также обязан своевременно выплачивать зарплату, социальные пособия и другие денежные средства, предусмотренные в договоре. Трудовые споры должны разрешаться между работодателем и работником, при необходимости с участием представителей инспекции труда. К сожалению, имеются факты попыток решать трудовые вопросы в обход закона. Работники выходят на забастовки. Мы - правовое государство, поэтому трудовые отношения должны и будут решаться в рамках действующего законодательства, прозрачно и справедливо, - добавил аким области.



Ногаев отметил, что нефтяная отрасль не может принять всех желающих.



- Для поступления на работу в «ОзенМунайГаз» в своё время «КазМунайГазом» был создан алгоритм принятия на вакантные места. Этот алгоритм показал свою эффективность. При этом есть нарекания о том, что это непрозрачно. Некоторые злоупотребляют положением, проталкивают или трудоустраивают людей. Мы работаем над этим, чтобы обеспечить прозрачность алгоритма. Суть состоит в том, что безработные регистрируются в центре занятости, а затем трудоустраиваются в коммунальные предприятия, где проходят стажировку. По мере высвобождения мест через аутсорсинг они устраиваются на работу в «ОзенМунайГаз, - отметил аким.



В завершение пресс-конференции глава региона призвал жителей региона не поддаваться на провокации и популистские лозунги, отметив, что сейчас перед регионом стоит множество задач, требующих системных решений.