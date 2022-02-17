"Машинист поезда направлением Семей - Мангистау едва не сбил табун лошадей"

- В отношении владельца скота составлен административный протокол по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог), - отметил Калижан Кобландин.

Инцидент произошёл 15 февраля на перегоне Бакай - Токмансай. Машинист поезда направлением Семей-Мангистау, увидев на рельсах табун, применил экстренное торможение. Тем самым он предотвратил наезд на лошадей.Теперь хозяину лошадей грозит либо предупреждение, либо штраф в размере пяти месячных расчётных показателей.Транспортные полицейские напоминают владельцам скота строго соблюдать меры безопасности и быть максимально внимательными при выпасе скота у железной дороги.