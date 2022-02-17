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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 974

Машинист поезда направлением Семей - Мангистау едва не сбил табун лошадей

Во избежание столкновения с лошадьми машинисту пришлось применить экстренное торможение, сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

Фото из доступных источников
Инцидент произошёл 15 февраля на перегоне Бакай - Токмансай. Машинист поезда направлением Семей-Мангистау, увидев на рельсах табун, применил экстренное торможение. Тем самым он предотвратил наезд на лошадей.

- В отношении владельца скота составлен административный протокол по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил проезда гужевых повозок (саней) и прогона вьючных, верховых животных и скота через железнодорожные пути, выпаса скота в полосе отвода железных дорог), - отметил Калижан Кобландин.


Теперь хозяину лошадей грозит либо предупреждение, либо штраф в размере пяти месячных расчётных показателей.

Транспортные полицейские напоминают владельцам скота строго соблюдать меры безопасности и быть максимально внимательными при выпасе скота у железной дороги.



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Комментарии ( 2 )

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Freeman81 (Посетители) Сегодня, 13:20
Надо было чтоб сбил. Для хозяина штраф мелочь. А так может хоть мозги немного включил

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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mariaven (Посетители) Сегодня, 12:52
"Машинист поезда направлением Семей - Мангистау едва не сбил табун лошадей"

Вины машиниста нет. Поэтому правильнее будет

"Табун лошадей чуть не попал под поезд..."
 
 

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