Нефтяники Мангистау добились повышения зарплаты

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Пересмотреть размер своих окладов просили работники «ОзенМунайГаза». С ними встретились председатель правления «КазМунайГаза» Алик Айдарбаев и аким региона. Переговоры закончились соглашением о повышении заработной платы на 20 процентов, передаёт телеканал ktk.kz.
– Утром я встретился с нефтяниками, которые были на базе буровых работ, и продолжили переговоры. Переговоры были нелёгкие. В итоге мы пришли к согласию, что к тем 10 процентам, которые уже с января были повышены для работников «КазМунайГаза», дополнительно, значит, 20 процентов будет повышение зарплаты, - сказал Алик Айдарбаев, председатель правления нефтегазовой компании АО «НК «КазМунайГаз».
Поднимали и вопрос безработицы в Жанаозене. По официальным данным, порядка семи тысяч его жителей не имеют постоянного заработка. Большинство отказывается от вакансий, если они не связаны с нефтегазовой отраслью. В настоящее время для приёма на работу в «ОзенМунайГаз» действует особый алгоритм. Людей, официально стоящих на бирже труда, устраивают на коммунальные предприятия, где они проходят стажировку и обучение. А уже по мере высвобождения мест в нефтяных компаниях трудоустраивают туда. Безработные заявляют, что эта схема иногда даёт сбой.
– Есть нарекания о том, что это непрозрачно. Некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области или «ОзенМунайГаза», они злоупотребляют своим положением, своим местом в обществе, проталкивают или трудоустраивают без алгоритма своих людей. Мы работаем над этим. И обеспечим прозрачность и открытость принятия и проведения всех действий в рамках данного алгоритма, - сказал Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области.
– Утром я встретился с нефтяниками, которые были на базе буровых работ, и продолжили переговоры. Переговоры были нелёгкие. В итоге мы пришли к согласию, что к тем 10 процентам, которые уже с января были повышены для работников «КазМунайГаза», дополнительно, значит, 20 процентов будет повышение зарплаты, - сказал Алик Айдарбаев, председатель правления нефтегазовой компании АО «НК «КазМунайГаз».
Поднимали и вопрос безработицы в Жанаозене. По официальным данным, порядка семи тысяч его жителей не имеют постоянного заработка. Большинство отказывается от вакансий, если они не связаны с нефтегазовой отраслью. В настоящее время для приёма на работу в «ОзенМунайГаз» действует особый алгоритм. Людей, официально стоящих на бирже труда, устраивают на коммунальные предприятия, где они проходят стажировку и обучение. А уже по мере высвобождения мест в нефтяных компаниях трудоустраивают туда. Безработные заявляют, что эта схема иногда даёт сбой.
– Есть нарекания о том, что это непрозрачно. Некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области или «ОзенМунайГаза», они злоупотребляют своим положением, своим местом в обществе, проталкивают или трудоустраивают без алгоритма своих людей. Мы работаем над этим. И обеспечим прозрачность и открытость принятия и проведения всех действий в рамках данного алгоритма, - сказал Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области.