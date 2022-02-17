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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 3849

Нефтяники Мангистау добились повышения зарплаты

Нефтяникам Мангистау повысят зарплату на 20 процентов, передаёт телеканал ktk.kz.

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Пересмотреть размер своих окладов просили работники «ОзенМунайГаза». С ними встретились председатель правления «КазМунайГаза» Алик Айдарбаев и аким региона. Переговоры закончились соглашением о повышении заработной платы на 20 процентов, передаёт телеканал ktk.kz.

– Утром я встретился с нефтяниками, которые были на базе буровых работ, и продолжили переговоры. Переговоры были нелёгкие. В итоге мы пришли к согласию, что к тем 10 процентам, которые уже с января были повышены для работников «КазМунайГаза», дополнительно, значит, 20 процентов будет повышение зарплаты, - сказал Алик Айдарбаев, председатель правления нефтегазовой компании АО «НК «КазМунайГаз».

Поднимали и вопрос безработицы в Жанаозене. По официальным данным, порядка семи тысяч его жителей не имеют постоянного заработка. Большинство отказывается от вакансий, если они не связаны с нефтегазовой отраслью. В настоящее время для приёма на работу в «ОзенМунайГаз» действует особый алгоритм. Людей, официально стоящих на бирже труда, устраивают на коммунальные предприятия, где они проходят стажировку и обучение. А уже по мере высвобождения мест в нефтяных компаниях трудоустраивают туда. Безработные заявляют, что эта схема иногда даёт сбой.

– Есть нарекания о том, что это непрозрачно. Некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области или «ОзенМунайГаза», они злоупотребляют своим положением, своим местом в обществе, проталкивают или трудоустраивают без алгоритма своих людей. Мы работаем над этим. И обеспечим прозрачность и открытость принятия и проведения всех действий в рамках данного алгоритма, - сказал Нурлан Ногаев, аким Мангистауской области.




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Комментарии ( 5 )

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Bass66 (Посетители) Сегодня, 13:15
Гроза,
Не надоело во всех ветках и темах задавать один и тот же вопрос?! Или специально стараешься дестабилизировать ситуацию? Работаешь на МАЭКе? Вам же поднимают зарплату на 30% плюс по окладу к отпуску! Или тоже хотите по миллиону получать, как нефтяники? Тогда тарифы в полтора раза поднять надо. Спроси у жителей области, хотят они этого!
 
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  • Феникс
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:43
А какие зарплаты были?
 
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  • smotritel
 motor (Посетители) Сегодня, 11:26
"Некоторые сотрудники акимата или влиятельные люди области или «ОзенМунайГаза», они злоупотребляют своим положением, своим местом в обществе, проталкивают или трудоустраивают без алгоритма своих людей." К сожалению это так и есть и не только в ОМГ, но и Каражанбасмунай,и ММГ. Это все знают.
 
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  • motor
 hapiness (Посетители) Сегодня, 10:44
Этим решением проблем станет еще больше,поверьте. Я знаю как решить проблему безработных Жанаозена. Нужно составить новый трудовой договор, согласна которому у людей которых есть детей достигших энных лет, которым нужна работа должны уйти на пенсию в 45 лет. Пенсия у них мы знаем как быстро собирается. Дальше пусть занимаются огородом, внуками. Охранниками пусть устраиваются или таксуют. Таким образом решится не одно проблем.
 
-1
  • Bass66
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  • DmitriySentin
 Гроза (Посетители) Сегодня, 10:34
Что там с МАЭКом?
 
 

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