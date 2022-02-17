Работники ТОО «Қарақұдықмұнай» в Мангистау требуют повышения зарплаты

Видеозапись с обращением появилась в социальных сетях.На видео сотрудники ТОО «Қарақұдықмұнай» требуют повышения заработной платы на 100 процентов.- В Мангистау стало дорого жить, цены на все растут. У нас зарплаты в два-три раза ниже в сравнении с другими нефтяными компаниями региона. В 2021 году мы требовали поднятия зарплаты, и нам подняли всего на 10 процентов. Тогда руководство заявило нам, что наш продукт (нефть) реализуют только на внутреннем рынке и по низкой цене. Мы обращаемся к главе страны, дать возможность продажи нашей продукции на внешнем рынке и поднять нам заработные платы на 100 процентов, - говорится в видеообращении.