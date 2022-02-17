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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 788

Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручения акиму Мангистау

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с акимом Мангистауской области Нурланом Ногаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Иллюстративное фото из открытых источников
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев доложил главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области.

- По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области, - сообщил Берик Уали в Facebook.



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Комментарии ( 1 )

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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:45
По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области

Как то обобщенно lol
 
 

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