Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручения акиму Мангистау

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Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев доложил главе государства об общественно-политической обстановке в регионе, а также о ходе исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом развития Мангистауской области.
- По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области, - сообщил Берик Уали в Facebook.
- По итогам разговора Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся перспектив социально-экономического развития области, - сообщил Берик Уали в Facebook.