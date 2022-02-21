Два года без газа: жители Актау намерены подать в суд на застройщика

- Жилой дом по плану на момент постройки должен был быть 10-этажным, но в итоге построили 11-этажный жилой комплекс. В связи с этим компания «КазТрансГаз Аймак» до сих пор не даёт согласия на подачу газа. На момент покупки застройщик заверял, что газ будет проведён в обязательном порядке. Однако, вот уже два года мы всё ещё ждём подключения. «K7 Group» не признаёт своей вины и ссылается на «КазТрансГаз Аймак», - возмущены владельцы квартир.

Несколько десятков жильцов ЖК «Бақыт мекені» в 17 микрорайоне пришли к офису строительной компании «K7 Group».К сожалению, встреча жильцов с представителями «K7 Group» не дала никаких результатов.Ранее жители уже неоднократно обращались письменно к акиму Актау и в компанию застройщика.Теперь же они собираются подать на «K7 Group» в суд.