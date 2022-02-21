Арендодателям напомнили о налогах в Мангистау

Арендодатели, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), при соответствии условиям применения могут исполнить налоговые обязательства путём уплаты единого совокупного платежа (ЕСП) или представления декларации по индивидуальному подоходному налогу (ИПН).При сдаче в аренду жилья ИП вправе использовать при расчёте с бюджетом специальный налоговый режим (СНР) на основе патента или упрощённой декларации.При этом у каждого из способов есть свои преимущества и ограничения по применению.Физические лица, сдающие в аренду жильё и не зарегистрированные в качестве ИП, ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчётным налоговым периодом, представляют декларацию по ИПН (форма 240.00) и уплачивают ИПН в размере 10 процентов от полученного дохода в срок не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.Декларацию по ИПН (форма 240.00) физические лица могут сдать через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или через Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz. https://cabinet.salyk.kz/В случае если жильё сдаётся в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент) исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.Физические лица могут исполнять налоговые обязательства путём уплаты ЕСП в размере одного МРП для жителей городов республиканского и областного значения, столицы и 0,5 МРП для жителей остальных населённых пунктов. Такие физические лица будут признаваться плательщиками ЕСП со дня, в котором произведена уплата, до последнего дня месяца, за который производилась уплата. При этом размер дохода за календарный год плательщика ЕСП не должен превышать 1 175-кратный МРП.ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощённой декларации, исчисляют ИПН по ставке один или три процента от полученного дохода соответственно (освобождены от уплаты ИПН до 2023 года), а также уплачивают социальные платежи (социальные отчисления, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на ОСМС) по ставкам, установленным законами «Об обязательном социальном страховании», «О пенсионном обеспечении» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».В соответствии со статьями 272 и 275 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление налоговой отчётности, а также сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчётности, влечёт административное взыскание, в том числе в виде денежного штрафа.В случае если жильё сдаётся в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент) исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.