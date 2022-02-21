Арендодателям напомнили о налогах в Мангистау

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Арендодатели, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), при соответствии условиям применения могут исполнить налоговые обязательства путём уплаты единого совокупного платежа (ЕСП) или представления декларации по индивидуальному подоходному налогу (ИПН).
При сдаче в аренду жилья ИП вправе использовать при расчёте с бюджетом специальный налоговый режим (СНР) на основе патента или упрощённой декларации.
При этом у каждого из способов есть свои преимущества и ограничения по применению.
Декларация по ИПН для физических лиц
Физические лица, сдающие в аренду жильё и не зарегистрированные в качестве ИП, ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчётным налоговым периодом, представляют декларацию по ИПН (форма 240.00) и уплачивают ИПН в размере 10 процентов от полученного дохода в срок не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.
Декларацию по ИПН (форма 240.00) физические лица могут сдать через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или через Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz. https://cabinet.salyk.kz/
В случае если жильё сдаётся в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент) исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.
Плательщики ЕСП
Физические лица могут исполнять налоговые обязательства путём уплаты ЕСП в размере одного МРП для жителей городов республиканского и областного значения, столицы и 0,5 МРП для жителей остальных населённых пунктов. Такие физические лица будут признаваться плательщиками ЕСП со дня, в котором произведена уплата, до последнего дня месяца, за который производилась уплата. При этом размер дохода за календарный год плательщика ЕСП не должен превышать 1 175-кратный МРП.
ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощенной декларации
ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощённой декларации, исчисляют ИПН по ставке один или три процента от полученного дохода соответственно (освобождены от уплаты ИПН до 2023 года), а также уплачивают социальные платежи (социальные отчисления, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на ОСМС) по ставкам, установленным законами «Об обязательном социальном страховании», «О пенсионном обеспечении» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Ответственность за непредставление налоговой отчётности в срок
В соответствии со статьями 272 и 275 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление налоговой отчётности, а также сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчётности, влечёт административное взыскание, в том числе в виде денежного штрафа.
В случае если жильё сдаётся в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент) исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.
При сдаче в аренду жилья ИП вправе использовать при расчёте с бюджетом специальный налоговый режим (СНР) на основе патента или упрощённой декларации.
При этом у каждого из способов есть свои преимущества и ограничения по применению.
Декларация по ИПН для физических лиц
Физические лица, сдающие в аренду жильё и не зарегистрированные в качестве ИП, ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчётным налоговым периодом, представляют декларацию по ИПН (форма 240.00) и уплачивают ИПН в размере 10 процентов от полученного дохода в срок не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации.
Декларацию по ИПН (форма 240.00) физические лица могут сдать через мобильное приложение «e-Salyq Azamat» или через Кабинет налогоплательщика на web-портале cabinet.salyk.kz. https://cabinet.salyk.kz/
В случае если жильё сдаётся в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент) исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.
Плательщики ЕСП
Физические лица могут исполнять налоговые обязательства путём уплаты ЕСП в размере одного МРП для жителей городов республиканского и областного значения, столицы и 0,5 МРП для жителей остальных населённых пунктов. Такие физические лица будут признаваться плательщиками ЕСП со дня, в котором произведена уплата, до последнего дня месяца, за который производилась уплата. При этом размер дохода за календарный год плательщика ЕСП не должен превышать 1 175-кратный МРП.
ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощенной декларации
ИП, применяющие СНР на основе патента или упрощённой декларации, исчисляют ИПН по ставке один или три процента от полученного дохода соответственно (освобождены от уплаты ИПН до 2023 года), а также уплачивают социальные платежи (социальные отчисления, обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на ОСМС) по ставкам, установленным законами «Об обязательном социальном страховании», «О пенсионном обеспечении» и «Об обязательном социальном медицинском страховании».
Ответственность за непредставление налоговой отчётности в срок
В соответствии со статьями 272 и 275 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление налоговой отчётности, а также сокрытие объектов налогообложения и иного имущества, подлежащих отражению в налоговой отчётности, влечёт административное взыскание, в том числе в виде денежного штрафа.
В случае если жильё сдаётся в аренду налоговому агенту (ИП, лицо, занимающееся частной практикой, юридическое лицо, его структурные подразделения, юридическое лицо-нерезидент) исчисление, удержание и уплата в бюджет ИПН осуществляются у источника выплаты налоговым агентом.
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