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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:19

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Мусорные контейнеры возгораются по вине жителей: в ТОО «Caspiy Operating» высказались о проблеме в Актау

На переполненные мусорные контейнеры под окнами жильцов в 13 микрорайоне пожаловались местные жители. Ситуацию прокомментировал директор мусоровывозящей компании ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов.

Фото жителей дома №42А
По словам жителей дома №42А в 13 микрорайоне, мусоропровод в доме не работает должным образом.

- Это постоянно смердящие запахи, а также проблемы с тараканами, которые не выводятся из квартир. С учётом нашего климата в летнее время невозможно открыть двери и окна, так как все обитатели мусорных баков пытаются проникнуть в квартиры. Но и это ещё не всё: обленившиеся жильцы верхних этажей выносят мусор, не выходя из квартир, просто десантируют его из своих окон и галерей. В октябре прошлого года в связи с несвоевременным вывозом мусора загорелся контейнер. Так как он стоял под окном, загорелся балкон квартиры. Благо, что успели вовремя потушить. Ущерб, нанесённый жильцам, никто возмещать не захотел, - возмутились жители дома №42А.


Мусорные контейнеры возгораются по вине жителей: в ТОО «Caspiy Operating» высказались о проблеме в Актау


Согласно приказу министра здравоохранения РК, как говорят жители, контейнеры должны располагаться не ближе 25 метров и не далее 100 метров от жилых зданий. Площадка для таких контейнеров должна быть ограждена с трёх сторон на высоту полутора метров.

Утром 20 февраля мусор из контейнеров был вывезен.

Мусорные контейнеры возгораются по вине жителей: в ТОО «Caspiy Operating» высказались о проблеме в Актау


Директор мусоровывозящей компании ТОО «Caspiy Operating» Адилет Пиримкулов заявил, что контейнеры возгораются по вине самих жильцов, которые бросают в баки окурки и прочее.

- Да, действительно, существует приказ министра здравоохранения РК, но он был принят намного позже постройки и проекта города, по этой причине не соблюдается во многих домах. Мы несколько раз предлагали городскому акимата на взаимовыгодной основе поэтапно организовать контейнерные площадки нового образца путём заваривания мусоропроводов. Такой опыт уже есть в 11 микрорайоне у дома №40. Освободившиеся помещения от мусорных бункеров в галерейных домах можно отремонтировать и передать в доверительное управление или использовать как бытовые помещения для коммунальщиков. Данное решение позволит дополнительно снизить тариф КСК и ЖЭКов на обслуживание галерейных домов, развить на местах мусоропроводов предпринимательскую деятельность и создать дополнительные рабочие места, - предложил директор ТОО «Caspiy Operating».


Мусорные контейнеры возгораются по вине жителей: в ТОО «Caspiy Operating» высказались о проблеме в Актау

Контейнерные площадки в 11 микрорайоне у дома №40. Общий мусоропровод заварен.





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