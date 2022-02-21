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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 3114

Энергетики из Мангистау просят поднять зарплату на 70 процентов

Работники АО «МРЭК» обратились на видео к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Они потребовали, чтобы сотрудникам предприятия повысили заработную плату. Данную ситуацию прокомментировал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Айдар Махамбет.

Кадр видео
Видеообращение сотрудников АО «МРЭК» появилось в Сети 21 февраля. На кадрах видео энергетики обратились к руководству компании, акиму и президенту страны с просьбой повысить им заработную плату на 70 процентов. Также работники предприятия требуют установить выплату премий к государственным праздникам.



Данную ситуацию прокомментировал председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Айдар Махамбет:

«В начале февраля текущего года в Мангистауской области с требованием повысить заработную плату обратились работники многих сфер деятельности. С аналогичного рода содержанием требований выступили и наши сотрудники. У нашего предприятия задача стратегического характера, мы обеспечиваем электроэнергией всю Мангистаускую область. В августе прошлого года работники нашего предприятия уже обращались с требованием о повышении заработной платы, и тогда был подписан примирительный протокол между работниками и работодателем. Протоколом предусматривалось повысить зарплату на 10–35 процентов по итогам года. Руководство предприятия целиком и полностью выполнило обязательства, взятые на себя. Прежде всего, используя все имеющиеся резервы и возможности, в 2021 году нам удалось поднять заработную плату производственному персоналу (рабочим) на 41 процент, а с учётом индексации за истекший год она увеличилась еще на пять процентов. Итого на начало 2022 года она выросла на 46 процентов. Наши работники должны глубоко осознавать и понимать, что повышение заработной платы прямо пропорционально отразится на тарифах на электроэнергию для конечного потребителя, то есть для каждого жителя Мангистауской области. Выполнение требований в полном объёме приведёт к увеличению тарифов на электроэнергию для населения области. Более того, как всем известно, имеется поручение главы государства о введении моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней с целью улучшения благополучия жителей страны».

По словам руководства предприятия, 18 февраля в рамках поступивших требований была организована встреча руководства с трудовыми коллективами Актауского РЭСа, Жанаозенского и Жетыбайского РЭСов. Сегодня, 21 февраля, создана примирительная комиссия, в состав которой вошли как руководство предприятия, так и 30 работников предприятия и представители профсоюзной организации.

Председатель правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Айдар Махамбет:

«Комиссия продолжит свою работу, мы надеемся, что придём к общему мнению с сотрудниками. Важно использовать все возможности диалога в правовом поле, без негативных эмоций, попытаться услышать друг друга, не прибегая к административным мерам. Призываю всех работников к благоразумию и сохранению стабильности».

Айдар Махамбет также отметил, что заработные платы работников Мангистауского РЭК в среднем выше на 20–30 процентов, чем в целом в отрасли электрораспределительных компаний по стране.



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Комментарии ( 1 )

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-1
  • tolk
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  • SLY
  • Andrey_A
  • arelav_74
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 16:16
Лихорадка митингов продолжается? lol

И на сколько выше? Озвучьте их зарплаты почему тогда недовольны, или айфоны и кредиты по нахапали, или ударились в лихорадку митингования!
Айдар Махамбет также отметил, что заработные платы работников Мангистауского РЭК в среднем выше на 20–30 процентов, чем в целом в отрасли электрораспределительных компаний по стране.
 
 

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