Актауские врачи успешно провели операцию на открытом сердце 64-летней пациентки

Фото пресс-службы ведомства

Операция 64-летней пациентке была проведена с участием врача кардиохирурга президентской клиники Ермагамбета Куатбаева, врача кардиохирурга МОМБ Асылбека Анетова, врача анестезиолога – реаниматолога МОМБ Маулена Жумадиллаева, врача перфузиолога МОМБ Жанибека Аширова.



—Жительница Актау пожаловалась на боли за грудиной жгучего характера. Несколько лет состоит на учёте у кардиолога. Жалобы на боли в области сердца усилились, две недели назад пациентка перенесла инфаркт миокарда. После тщательного медицинского осмотра выяснилось, что один из сосудов сердца полностью закрылся. Эта операция была направлена на восстановление кровотока сердечной мышцы, — рассказал руководитель кардиохирургического центра Мангистауской областной многопрофильной больницы Талгат Жакиев.



По словам пресс-службы МОМБ, сложность операции заключалась в том, что она проходила в условиях вспомогательного искусственного кровообращения. Во время операции работа сердца и лёгких полностью останавливается, функцию этих органов выполняет аппарат искусственного кровообращения.



— Длительность операции составила 2,5 часа. Сейчас пациентка отходит от наркоза, в течение последующих двух-трёх часов ожидается пробуждение. На следующий день будет переведена в палату, — сказал Талгат Жакиев.



В пресс-службе МОМБ отметили, что операция была проведена бесплатно в рамках фонда обязательного социального медицинского страхования. Аортокоронарное шунтирование — один из самых эффективных методов в лечении ишемической болезни сердца.