Работники машиностроительного завода в Актау обратились к Президенту страны

Несколько десятков рабочих записали 22 февраля видеообращение к Главе государства.По их словам, Актауский машиностроительный завод - это единственное предприятие в регионе, которое производит оборудование для нефтяных качалок. При этом заработная плата работников варьирует в размере 80-110 тысяч тенге.Работники завода требуют её повышения до 350 тысяч тенге.Также сотрудники жалуются на удержание заработной платы у ряда сотрудников и на незаконные увольнения.Помимо этого, зарплату за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь прошлого года они получили лишь в январе 2022 года.