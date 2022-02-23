Бывший начальник местной полицейской службы Мангистау занял этот пост в Шымкенте

Фото предоставили в департаменте полиции Шымкента
По согласованию с министром внутренних дел РК Ерланом Тургумбаевым и приказом начальника департамента полиции Шымкента, генерал-майора полиции Кайрата Дальбекова, на должность начальника управления местной полицейской службы назначен полковник полиции Улугбек Мылтыков.
Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в городе Шымкент. В органах внутренних дел работает с 1996 года на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
В 2015 году занимал должность начальника управления административной полиции в Мангистау. В 2016 году был заместителем начальника МПС ДВД Мангистауской области, а позже возглавил МПС.
С 2018 года возглавлял управление местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области.
По информации СМИ, Улугбек Мылтыков сменил на этом посту Мухтара Бухарбаева, который был снят с должности после коррупционного скандала. В частности, один из подчинённых обвинил его в том, что он заставлял его покупать ему дорогие вещи. В качестве доказательств приведены скриншоты переписок.
В период жанаозенской трагедии в декабре 2011 года Улугбек Мылтыков занимал пост начальника управления общественной безопасности департамента внутренних дел Мангистауской области.
По делу о беспорядках в Жанаозене он проходил потерпевшим. По другому делу о расстреле мирных демонстрантов - как свидетель.
Напомним, 16 декабря 2011 года в городе Жанаозене Мангистауской области полиция открыла огонь по бастовавшим в течение нескольких месяцев нефтяникам. 17 декабря волнения произошли на станции Шетпе. В результате этих событий, по официальным данным, погибли 17 человек и около 100 ранены. В связи с данными событиями по обвинению «в организации массовых беспорядков» к суду были привлечены 37 человек. В июне 2012 года 13 из них получили сроки лишения свободы от трех до семи лет. Трое из 37 нефтяников были полностью оправданы, 21 человек – осужден условно.
Позднее правительство Казахстана выплатило раненым компенсацию в размере Т500 тыс., семьям погибших – по Т1 млн. Некоторые раненые не получили полагающуюся компенсацию.
28 мая 2012 года суд Актау приговорил пятерых сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий во время Жанаозенских событий, в ходе которых погибли люди, к тюремным срокам от пяти до семи лет. Все осужденные полицейские были освобождены раньше срока.
Улугбек Мылтыков родился в 1975 году в городе Шымкент. В органах внутренних дел работает с 1996 года на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
В 2015 году занимал должность начальника управления административной полиции в Мангистау. В 2016 году был заместителем начальника МПС ДВД Мангистауской области, а позже возглавил МПС.
С 2018 года возглавлял управление местной полицейской службы департамента полиции Туркестанской области.
По информации СМИ, Улугбек Мылтыков сменил на этом посту Мухтара Бухарбаева, который был снят с должности после коррупционного скандала. В частности, один из подчинённых обвинил его в том, что он заставлял его покупать ему дорогие вещи. В качестве доказательств приведены скриншоты переписок.
В период жанаозенской трагедии в декабре 2011 года Улугбек Мылтыков занимал пост начальника управления общественной безопасности департамента внутренних дел Мангистауской области.
По делу о беспорядках в Жанаозене он проходил потерпевшим. По другому делу о расстреле мирных демонстрантов - как свидетель.
Напомним, 16 декабря 2011 года в городе Жанаозене Мангистауской области полиция открыла огонь по бастовавшим в течение нескольких месяцев нефтяникам. 17 декабря волнения произошли на станции Шетпе. В результате этих событий, по официальным данным, погибли 17 человек и около 100 ранены. В связи с данными событиями по обвинению «в организации массовых беспорядков» к суду были привлечены 37 человек. В июне 2012 года 13 из них получили сроки лишения свободы от трех до семи лет. Трое из 37 нефтяников были полностью оправданы, 21 человек – осужден условно.
Позднее правительство Казахстана выплатило раненым компенсацию в размере Т500 тыс., семьям погибших – по Т1 млн. Некоторые раненые не получили полагающуюся компенсацию.
28 мая 2012 года суд Актау приговорил пятерых сотрудников полиции, обвиненных в превышении должностных полномочий во время Жанаозенских событий, в ходе которых погибли люди, к тюремным срокам от пяти до семи лет. Все осужденные полицейские были освобождены раньше срока.
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