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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:37

Просмотров: 1352

Повышение зарплат требуют нефтяники на месторождении в Мангистау

С видеообращением выступили работники на месторождении Северные Бузачи.

Кадр видео
На видео, записанном 22 февраля, рабочие по капитальному ремонту скважин на газонефтяном месторождении Северные Бузачи в Мангистауской области Казахстана требуют повышения заработной платы.

Как говорят нефтяники, 10 дней назад они письменно обращались к акиму области Нурлану Ногаеву, но ничего не решилось. Поэтому они были вынуждены записать видеообращение, чтобы быть услышанными.




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Комментарии ( 3 )

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-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Кинст
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:27
Кинст,
мне тоже мало, но если я частнику скажу о этом он скажет я вас не держу))) а тут компании при нефтяной отрасли их просто так не уволишь. не все нфтянник , вон недавно вышли водилы акиматовские. насмешили народ )))))

Бродяга,
а кто это все остальные?
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю
Бродяга (Посетители) Сегодня, 16:13
Кинст,

Остальные БЗДЯТ совершить такие же действия !
 
-1
  • minus
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • babushka
  • cnnc
  • ЁмоЁ
  • chilian
  • Ирон
  • babe
  • TU-154
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:48
Вот ответьте - почему зарплатами вечно недовольны одни нефтяники? Почему им одним всё время мало?
 
 

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