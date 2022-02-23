Повышение зарплат требуют нефтяники на месторождении в Мангистау

На видео, записанном 22 февраля, рабочие по капитальному ремонту скважин на газонефтяном месторождении Северные Бузачи в Мангистауской области Казахстана требуют повышения заработной платы.Как говорят нефтяники, 10 дней назад они письменно обращались к акиму области Нурлану Ногаеву, но ничего не решилось. Поэтому они были вынуждены записать видеообращение, чтобы быть услышанными.