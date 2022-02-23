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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 1684

Жители Жанаозена прогнали оппозиционера: активист назвал это ложью

Распространяемую в Сети информацию о том, что жители Жанаозена изгнали активиста Жанболата Мамая, сам он назвал неправдоподобной.

Встреча Жанболата Мамая с жителями Жанаозена. Фото со страницы Facebook
Как заявил у себя на странице в Facebook Жанболат Мамай, провокацию спровоцировало правительство.

- Это чистая ложь. Мы посетили и поддержали матерей, которые здесь бастовали. Их заработная плата составляет 60 тысяч тенге, а они требуют 100-процентной надбавки. Пока мы с ними разговаривали, на нас напали провокаторы, но забастовщики прогнали их, - пишет Жанболат Мамай.


В качестве доказательств своих слов он выставил видеозапись, где люди положительно отзываются о нём.

Напомним, потасовку между жителями Жанаозена и оппозиционным деятелем сняли на видео





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Комментарии ( 1 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 16:20
Кто он такой что он сделал для народа, только словами бросается angry
 
 

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