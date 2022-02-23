Жители Жанаозена прогнали оппозиционера: активист назвал это ложью

- Это чистая ложь. Мы посетили и поддержали матерей, которые здесь бастовали. Их заработная плата составляет 60 тысяч тенге, а они требуют 100-процентной надбавки. Пока мы с ними разговаривали, на нас напали провокаторы, но забастовщики прогнали их, - пишет Жанболат Мамай.

Как заявил у себя на странице в Facebook Жанболат Мамай, провокацию спровоцировало правительство.В качестве доказательств своих слов он выставил видеозапись, где люди положительно отзываются о нём.Напомним, потасовку между жителями Жанаозена и оппозиционным деятелем сняли на видео