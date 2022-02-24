В Актау пропал мужчина

Фото прислали родные

Мужчина пропал 16 февраля. Последний раз его видели в районе 4 микрорайона 11 дома. Был одет в синюю куртку и джинсы. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим обращаться по телефону: 8 708 606 1403.