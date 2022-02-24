В Актау пропал мужчина

Фото прислали родные
Мужчина пропал 16 февраля. Последний раз его видели в районе 4 микрорайона 11 дома. Был одет в синюю куртку и джинсы. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим обращаться по телефону: 8 708 606 1403.
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Четверг, 24 Февраля
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