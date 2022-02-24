Мусорную свалку ликвидировали в Актау

Фото пресс-службы акимата Актау
Вывоз мусора был организован после публикации в рубрике «Народные новости».
- По жалобе жителей отделом ЖКХ были проведены работы по уборке территории от строительного мусора. Нередко его оставляют застройщики, в этом случае акиматом направляются письма в адрес компании, но чаще этот мусор оставляют владельцы квартир после ремонта. Сегодня до обеда было направлено четыре единицы техники. После обеда работы были продолжены, но чтобы образования новой свалки не допустить вновь, гражданам необходимо проявить сознательность и чистоплотность. Если же добросовестные граждане станут свидетелями сброса мусора в неположенном месте, то необходимо зафиксировать факт вывоза и вызвать полицию, которая определит размер штрафа. За это деяние предусмотрена административная ответственность, – сообщили в акимате Актау.
Размер штрафа в полиции не сообщили.
- По жалобе жителей отделом ЖКХ были проведены работы по уборке территории от строительного мусора. Нередко его оставляют застройщики, в этом случае акиматом направляются письма в адрес компании, но чаще этот мусор оставляют владельцы квартир после ремонта. Сегодня до обеда было направлено четыре единицы техники. После обеда работы были продолжены, но чтобы образования новой свалки не допустить вновь, гражданам необходимо проявить сознательность и чистоплотность. Если же добросовестные граждане станут свидетелями сброса мусора в неположенном месте, то необходимо зафиксировать факт вывоза и вызвать полицию, которая определит размер штрафа. За это деяние предусмотрена административная ответственность, – сообщили в акимате Актау.
Размер штрафа в полиции не сообщили.
Оставьте свой комментарий первым.