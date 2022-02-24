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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 146

В Актау задержали 40-летнюю распространительницу синтетического наркотика

Наркополицейские Мангистауской области перекрыли канал поставки синтетических наркотиков. Ведется досудебное расследование. Задержана женщина, и ей грозит до 15 лет заключения. Об этом сообщает polisia.kz

фото из открытых источников
По сообщению интернет-ресурса, сегодня, 24 февраля, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из микрорайонов Актау была задержана 40-летняя местная жительница. В ходе личного обыска у нее было изъято два свертка с мефедроном, общий вес которых составил свыше 700 граммов.

- Тем самым в теневой рынок не допущено более 1400 разовых доз синтетики. Задержанная доставляла оптовые партии синтетических наркотиков, которые предназначались для реализации через различные Telegram-чаты и интернет-магазины на территории Актау. Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере, в целях сбыта посредством использования электронных информационных ресурсов». Задержанной грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводятся мероприятия по установлению преступных связей и других причастных лиц к данному преступлению, – сообщает издание.



Напомним, в 2020 году вступили поправки в Уголовный Кодекс, предусматривающие наказание за сбыт наркотических средств с использованием интернет ресурсов. В прошлом году по данной статье, именно по фактам сбыта посредством электронных информационных ресурсов, зарегистрировано 133 наркопреступления, с начала года – 5 фактов.



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