В Мангистауской области планируют запустить завод по производству нефтяного оборудования

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области.

По словам представителей ТОО «Everest Techno», компании-инвестора, занимающегося строительством, это первый завод в Казахстане, который будет осуществлять полный цикл обработки заготовок и на 90% покрывать внутренние потребности страны.



Готовая продукция будет поставляться в компании «ОзенМунайГаз» и «ЭмбаМунайГаз». Товар также будет уходить на экспорт. В частности, в Россию и Азербайджан.



- Стоимость проекта - 33 миллиона долларов США. Запустить предприятие планируют в мае текущего года. Ожидается, что после введения в эксплуатацию нового объекта будет создано 70 рабочих мест. Мощность завода составляет 150 000 штанг и 100 000 муфт в год. В Казахстан нефтяное оборудование завозят из зарубежных стран. К слову, сейчас на рынке присутствует много фирм, занимающихся ввозом готовой продукции из России, Украины и Китая. Единственным отечественным производителем данной продукции в Казахстане на сегодняшний день является Актюбинский завод нефтяного оборудования (АЗНО) с годовым объемом выпуска ШН 80 000 штук. Однако производство насосных штанг не является основным видом деятельности этой отрасли. В приоритете стоит производство насосного оборудования и насосно-компрессорных труб, - рассказал Асыл Шубай, учредитель ТОО «Everest Techno».



По словам спикера, в масштабах Казахстана и России данный вид нефтяного оборудования является востребованной продукцией. Новый проект поддержан АО «ЭСК «KazakhExport» и финансируется за счёт привлечённых средств Halyk Bank и частных денежных средств. Отмечается, что сейчас 70% строительных работ завершены. Часть необходимого оборудования уже находится в Мангистау.