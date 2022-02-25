«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Февраля
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 465.99 KZT
  • €1 = 522.51 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 08:58

Просмотров: 720

В Мангистауской области планируют запустить завод по производству нефтяного оборудования

Завод по производству насосных штанг и муфт обещают запустить в мае текущего года. Объект строится на территории СЭЗ «Морпорт Актау». Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата Мангистауской области.
По словам представителей ТОО «Everest Techno», компании-инвестора, занимающегося строительством, это первый завод в Казахстане, который будет осуществлять полный цикл обработки заготовок и на 90% покрывать внутренние потребности страны.

Готовая продукция будет поставляться в компании «ОзенМунайГаз» и «ЭмбаМунайГаз». Товар также будет уходить на экспорт. В частности, в Россию и Азербайджан.

- Стоимость проекта - 33 миллиона долларов США. Запустить предприятие планируют в мае текущего года. Ожидается, что после введения в эксплуатацию нового объекта будет создано 70 рабочих мест. Мощность завода составляет 150 000 штанг и 100 000 муфт в год. В Казахстан нефтяное оборудование завозят из зарубежных стран. К слову, сейчас на рынке присутствует много фирм, занимающихся ввозом готовой продукции из России, Украины и Китая. Единственным отечественным производителем данной продукции в Казахстане на сегодняшний день является Актюбинский завод нефтяного оборудования (АЗНО) с годовым объемом выпуска ШН 80 000 штук. Однако производство насосных штанг не является основным видом деятельности этой отрасли. В приоритете стоит производство насосного оборудования и насосно-компрессорных труб, - рассказал Асыл Шубай, учредитель ТОО «Everest Techno».

По словам спикера, в масштабах Казахстана и России данный вид нефтяного оборудования является востребованной продукцией. Новый проект поддержан АО «ЭСК «KazakhExport» и финансируется за счёт привлечённых средств Halyk Bank и частных денежных средств. Отмечается, что сейчас 70% строительных работ завершены. Часть необходимого оборудования уже находится в Мангистау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • strana.kz
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:26
Так есть же МАШЗАВОД, которому и так не хватает заказов.
Они как раз и занимаются нефтяным оборудованием.
На днях же они выходили на митинг, по поводу увеличения зарплаты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Имярек (Посетители) Сегодня, 10:20
Судьбу завода по производству планшетов или хоккейного стадиона надеюсь не повторит...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика