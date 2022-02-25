Актауский рэпер Big Som выпустил новую песню

Фото предоставлено Вадимом Крючковым
Самсон Аракелян, актауский рэпер, выступающий под псевдонимом Big Som, выпустил новую песню.
Свой новый трек Big Som опубликовал на своей странице в Instagram.
Меньше, чем за сутки, песню прослушали около пяти тысяч пользователей.
Стоит отметить, что Big Som считается одним из первых рэп-исполнителей в Казахстане, ставший популярным за пределами страны.
Свой новый трек Big Som опубликовал на своей странице в Instagram.
Меньше, чем за сутки, песню прослушали около пяти тысяч пользователей.
Стоит отметить, что Big Som считается одним из первых рэп-исполнителей в Казахстане, ставший популярным за пределами страны.
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