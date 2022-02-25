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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:06

Просмотров: 2348

Медики единственного в Мангистау кожвендиспансера оказались под угрозой увольнения

Работники единственного в Мангистауской области кожно-венерологического диспансера боятся увольнений после передачи учреждения в доверительное управление частной структуре, передаёт корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Хабар 24.

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В декабре прошлого года диспансер перешёл в доверительное управление. Новое руководство учреждения, по словам работников, хочет сократить штат. Под удар могут попасть сотрудники с самой низкой зарплатой - младший медперсонал.

- О какой экономии идёт речь? На весь диспансер хотят оставить одного санитара и медсестру. Это ненормально. Мы тут посменно работаем. Каждые два часа проводится влажная уборка. У нас лежат люди с хроническими заболеваниями, с псориазом, дети с грибками. И один человек не может за троих работать, - сообщила медицинская сестра диспансера Зауреш Кожабаева.

Здание диспансера было построено полвека назад. За медпомощью сюда обращаются жители всего региона. Сотрудники рассчитывали, что после перехода в частное управление будет проведён ремонт здания. Однако они не ожидали, что его собираются провести за счёт сокращения санитарок и медсестёр. При этом речь идёт только о косметическом ремонте, тогда как, по словам сотрудников, необходимо новое оборудование, ПЦР-лаборатория, автоклав, вентиляция.

По данным специалистов местного управления финансов, в прошлом году в регионе 20 объектов государственной коммунальной собственности были включены в план по приватизации. В этом списке и единственный в области кожно-венерологический диспансер. Сейчас он перешёл в доверительное управление сроком на пять лет с последующим выкупом. Условия этого договора озвучили в областном акимате.

- Это ТОО, реабилитационный центр «Каракия», они расположены в Алматы. Было 15 условий. Три из основных: он должен приобрести оборудование, потом сохранить штатный лимит медицинской организации, в том числе и медицинский персонал. И в-третьих, он не должен отчуждать этот объект, - отметил руководитель отдела управления финансов Мангистауской области Рамир Алекберов.

Для урегулирования спора местные власти создали специальную комиссию.

- Сейчас они увольнять не могут, они должны всё это делать в рамках законодательства. Они должны с нами все свои действия согласовывать. Мы обязали эту фирму, чтобы они принесли подписанный план. В первую очередь было указано, чтобы он пошёл в фонд страхования и зарегистрировал эту компанию как доверительный управляющий. Этот процесс передачи в доверительное управление был произведён по распоряжению правительства, и этим занималось управление финансов, - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области.

По новому механизму управления частная компания будет работать пять лет и всё это время согласовывать свои действия с местными органами. Только после этого они смогут выкупить медучреждение.




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Комментарии ( 3 )

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Gospodin (Посетители) Сегодня, 17:02
Берут убыточно работающий хлам, потом пытаются вытащить прибыль на этом.Согласно тендеру штат они не сократят, а поставить фейковых сотрудников вместо них. Для того чтобы зп капала им на счет легко!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ютюз
  • Papirosso
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:59
Капитализм однако, будь он проклят.
Люди-предмет или инструмент для зарабатывания денег, а главное - прибыль.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tolk
  • tom2005
  • Papirosso
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:23
Зачем выкупать старое здание и делать там косметический ремонт? Постройте себе здание вон сколько земли в строну Акшукура. хотят таким образом отжать под свои нужды здание? почему увольняют если хотят привести в порядок? Чем мотивируют? своих нанять? эти специалисты работают там много лет. правда не очень хорошо лечат )) обычный лишай не могут вылечить.
если не могут содержать такой штата зачем им отдают в доверительно то что могло содержать государство? короче как всегда вопросов тьма ответом ноль
 
 

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