Что планируют построить в Актау: названы инвестпроекты

- Стоимость проекта 26,4 миллиона тенге. Данные средства собственные. Объект сдать в эксплуатацию планируем в первом квартале 2023 года. В результате реализации проекта ожидаем создание новых рабочих мест, обеспечение общепита, переработчиков и розничную торговую сеть свежими мясными продуктами, - отметил автор проекта Марат Есболаев.

Заседание прошло под председательством главы региона Нурлана Ногаева сегодня, 26 февраля.Так, местный предприниматель предложил построить медицинскую клинику в Актау на 50 коек. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда тенге. Из них 255,6 миллиона тенге собственные средства, 944,4 миллиона тенге - заёмные. Реализация проекта позволит обеспечить жителей региона качественными медицинскими услугами. Предприниматель планирует привлечь в медицинский центр высококвалифицированных специалистов из других областей страны. Уже в первом полугодии 2023 года планируется сдать объект в эксплуатацию. На постоянную работу будет устроено 67 человек.Координационному совету также был представлен проект строительства птицефабрики в Актау. В рамках проекта планируется построить птицеводческий комплекс, в том числе птичники для содержания кур несушек, для содержания молодняка, комбикормовый завод, комплекс по упаковке и административное здание с необходимой инфраструктурой. Стоимость проекта 5,232 миллиарда тенге. Из них 2,6 миллиарда тенге собственные средства, 2,6 миллиарда тенге - заёмные. Сдать объект в эксплуатацию также планируется в первом полугодии 2023 года. Постоянной работой будет обеспечено 110 человек. Реализация проекта позволит обеспечить население региона свежей продукцией по приемлемым ценам.Ещё один предприниматель из Жанаозена планирует построить цех для забоя и переработки мяса. Основная цель проекта - обработка и расфасовка мяса: конины, говядины, баранины и создание комплекса по убою скота с последующей разделкой туш. Объект будет состоять из следующих помещений: убойный пункт, камера быстрой заморозки, холодильная камера, мужская и женская раздевалка с душевыми кабинами, туалет и офисное помещение. Производительность убойного пункта составит 3 000 килограмм мяса в одну смену.Члены координационного совета одобрили три предложенных проекта. Аким области Нурлан Ногаев отметил, что предпринимателям будет оказана необходимая поддержка со стороны местных исполнительных органов.