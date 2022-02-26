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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:46

Просмотров: 1426

Что планируют построить в Актау: названы инвестпроекты

Инвестиционные проекты были рассмотрены на заседании регионального координационного совета по форсированному индустриальному развитию региона, сообщает пресс-служба акима области.

Фото пресс-службы акима области
Заседание прошло под председательством главы региона Нурлана Ногаева сегодня, 26 февраля.

Так, местный предприниматель предложил построить медицинскую клинику в Актау на 50 коек. Стоимость проекта составляет 1,2 миллиарда тенге. Из них 255,6 миллиона тенге собственные средства, 944,4 миллиона тенге - заёмные. Реализация проекта позволит обеспечить жителей региона качественными медицинскими услугами. Предприниматель планирует привлечь в медицинский центр высококвалифицированных специалистов из других областей страны. Уже в первом полугодии 2023 года планируется сдать объект в эксплуатацию. На постоянную работу будет устроено 67 человек.

Что планируют построить в Актау: названы инвестпроекты


Координационному совету также был представлен проект строительства птицефабрики в Актау. В рамках проекта планируется построить птицеводческий комплекс, в том числе птичники для содержания кур несушек, для содержания молодняка, комбикормовый завод, комплекс по упаковке и административное здание с необходимой инфраструктурой. Стоимость проекта 5,232 миллиарда тенге. Из них 2,6 миллиарда тенге собственные средства, 2,6 миллиарда тенге - заёмные. Сдать объект в эксплуатацию также планируется в первом полугодии 2023 года. Постоянной работой будет обеспечено 110 человек. Реализация проекта позволит обеспечить население региона свежей продукцией по приемлемым ценам.

Ещё один предприниматель из Жанаозена планирует построить цех для забоя и переработки мяса. Основная цель проекта - обработка и расфасовка мяса: конины, говядины, баранины и создание комплекса по убою скота с последующей разделкой туш. Объект будет состоять из следующих помещений: убойный пункт, камера быстрой заморозки, холодильная камера, мужская и женская раздевалка с душевыми кабинами, туалет и офисное помещение. Производительность убойного пункта составит 3 000 килограмм мяса в одну смену.

Что планируют построить в Актау: названы инвестпроекты


- Стоимость проекта 26,4 миллиона тенге. Данные средства собственные. Объект сдать в эксплуатацию планируем в первом квартале 2023 года. В результате реализации проекта ожидаем создание новых рабочих мест, обеспечение общепита, переработчиков и розничную торговую сеть свежими мясными продуктами, - отметил автор проекта Марат Есболаев.


Члены координационного совета одобрили три предложенных проекта. Аким области Нурлан Ногаев отметил, что предпринимателям будет оказана необходимая поддержка со стороны местных исполнительных органов.



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Комментарии ( 4 )

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  • Шевченко 81
 tolk (Посетители) Сегодня, 20:56
Уже есть птицефабрика,но почему то цены выше чем на белоруские товары.
 
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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 20:45
А где они столько лошадей, коров и баранов возьмут на убой? В области из-за засухи и бескормицы почти весь скот пал.
 
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  • Шевченко 81
 Дизель (Посетители) Сегодня, 20:39

Так, местный предприниматель предложил построить медицинскую клинику в Актау на 50 коек.

Интересно?!, ЧТО!, за такой крутой "предприниматель"- барыга решил построить мед. клинику, что ВСЕ!, хотят навариться на медицине и на нашем здоровье, есть уже в оралманских аулах клиника "мухамбет", и на авто такая же надпись, вместо как положено скорая помощь...Извращенцы барыги...
Пусть себе мазар построит...

Предприниматель планирует привлечь в медицинский центр высококвалифицированных специалистов из других областей страны.

Достаточно понаехавших "специалистов - оралманов", которые кроме аспирина не знают чем лечить пациентов...

Ну что!, гребанём по барыгам и хапугам, за 30 летний развал СССР..
 
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 Бродяга (Посетители) Сегодня, 19:30
Да ё моё вот сказочники .
 
 

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