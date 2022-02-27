Всего два новых заболевших коронавирусом зарегистрировали в Мангистау

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За сутки в стране выявлен 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них два - в Мангистауской области.



Также в регионе за сутки выздоровели шесть человек.



Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрирован 27 721 заболевший.



Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 208 693 человека, второй компонент - 192 522 человека.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, наш регион находится в «зелёной» зоне также как Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская и Туркестанская области.



В «жёлтой» зоне Алматы и Северо-Казахстанская область.