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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 469

Всего два новых заболевших коронавирусом зарегистрировали в Мангистау

Данные о новых заболевших коронавирусом предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

Фото из доступных источников
За сутки в стране выявлен 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них два - в Мангистауской области.

Также в регионе за сутки выздоровели шесть человек.

Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрирован 27 721 заболевший.

Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 208 693 человека, второй компонент - 192 522 человека.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, наш регион находится в «зелёной» зоне также как Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Павлодарская и Туркестанская области.

В «жёлтой» зоне Алматы и Северо-Казахстанская область.



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