Чуть не сбил пешехода: водителя «ГАЗели» в Актау привлекли к ответственности

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Водитель «ГАЗели» едва не совершил наезд на человека, переходившего дорогу по «зебре» в 13 микрорайоне, напротив ЖК «Овация».
Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя.
На него составлен административный протокол по статье 600 КоАП РК (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).
Нарушение влечет за собой штраф в размере 10 месячных расчётных показателей.
Напомним, видео было опубликовано в рубрике «Народные новости».
Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя.
На него составлен административный протокол по статье 600 КоАП РК (Непредоставление преимущества в движении пешеходам).
Нарушение влечет за собой штраф в размере 10 месячных расчётных показателей.
Напомним, видео было опубликовано в рубрике «Народные новости».