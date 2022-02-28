В обменниках и банках Актау перестали продавать валюту

В обменниках Актау сегодня нельзя купить ни американскую валюту, ни евро.По данным корреспондента Lada.kz, обменные пункты в 6, 8 микрорайонах закрыты.В отделениях «НурБанка», «Халык Банка», «Евразийского банка» тоже приостановили операции с иностранными валютами.Аналогичная ситуация сложилась и в других городах Казахстана. Главные причины непростой финансовой обстановки - рост курса доллара и приостановка торгов на KASE.Утром 28 февраля Нацбанк и KASE объявили об изменении регламента торгов валютной парой доллар/тенге. По данным Kurs.kz, до этого доллары в обменниках в среднем покупали по 472-473 тенге, продавали по 476-478 тенге. Евро покупали по 524-528 тенге, продавали по 528-531 тенге. Рубль покупали по 5-5,3 тенге, продавали по 5,5-5,7 тенге.Цена на нефть Brent с поставкой в апреле на бирже ICE составляет 101,7 доллара за баррель.