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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 138

В клинике «Нейрон» в Актау рассказали о строительстве роддома и хаосе на парковке

В клинике «Нейрон» строить родильный блок не планируют. Расширять территорию частного медучреждения никто не будет. Повлиять на транспортный коллапс и автомобильные заторы сотрудники частного медучреждения не могут. Об этом сообщил представитель клиники «Нейрон» Ануар Туменчаев.

Кадр с видеоролика
Руководство клиники «Нейрон» отреагировало на жалобу жительницы 14 микрорайона, которая потребовала привести в порядок автомобильное движение около частного медицинского учреждения.

- Официально сообщаем о том, что территория, где расположена наша клиника, не будет расширяться. Также мы опровергаем информацию о том, что нами планируется строительство родильного блока. Этот вопрос даже не рассматривается. Касательно заторов, разъясняем, что ни медики, ни персонал не могут повлиять на автомобилистов, которые оставляют свои машины за пределами нашей клиники, - прокомментировал представитель клиники «Нейрон» Ануар Туменчаев.

Ранее жительница Актау Гульбаршын Карабалина от имени жильцов 14 микрорайона пожаловалась на автомобильный коллапс около клиники «Нейрон». По ее словам, проезд к домам заблокирован припаркованными автомобилями у клиники.



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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:02
когда отдавали это здание под клинику надо было думать о транспортной развязке
а жителям не разрешать внутри мкр вести застройку
как то так
 
 

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