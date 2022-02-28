В клинике «Нейрон» в Актау рассказали о строительстве роддома и хаосе на парковке

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Руководство клиники «Нейрон» отреагировало на жалобу жительницы 14 микрорайона, которая потребовала привести в порядок автомобильное движение около частного медицинского учреждения.
- Официально сообщаем о том, что территория, где расположена наша клиника, не будет расширяться. Также мы опровергаем информацию о том, что нами планируется строительство родильного блока. Этот вопрос даже не рассматривается. Касательно заторов, разъясняем, что ни медики, ни персонал не могут повлиять на автомобилистов, которые оставляют свои машины за пределами нашей клиники, - прокомментировал представитель клиники «Нейрон» Ануар Туменчаев.
Ранее жительница Актау Гульбаршын Карабалина от имени жильцов 14 микрорайона пожаловалась на автомобильный коллапс около клиники «Нейрон». По ее словам, проезд к домам заблокирован припаркованными автомобилями у клиники.
- Официально сообщаем о том, что территория, где расположена наша клиника, не будет расширяться. Также мы опровергаем информацию о том, что нами планируется строительство родильного блока. Этот вопрос даже не рассматривается. Касательно заторов, разъясняем, что ни медики, ни персонал не могут повлиять на автомобилистов, которые оставляют свои машины за пределами нашей клиники, - прокомментировал представитель клиники «Нейрон» Ануар Туменчаев.
Ранее жительница Актау Гульбаршын Карабалина от имени жильцов 14 микрорайона пожаловалась на автомобильный коллапс около клиники «Нейрон». По ее словам, проезд к домам заблокирован припаркованными автомобилями у клиники.