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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:52

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Городской акимат: «Это не уничтожение, а плановая обрезка хвойных деревьев в Актау»

Жительница Актау сняла на видео сотрудника ГКП «Акбота», который проводил плановые работу по обрезке хвойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Актауского городского акимата, отвечая на ролик, где женщина заявила об уничтожении деревьев в 14 микрорайоне Актау, около здания ЗАГСа.

Иллюстративное фото
Плановыми работами по обрезке хвойных деревьев назвали действия мужчины, которого сняла на видео жительница Актау.

- Как вы знаете, деревья отрастают. Чтобы они не теряли свою форму – ведется работа по формированию их вида. Это плановые работы. На видео снят сотрудник ГКП «Акбота», - прокомментировали в пресс-службе акимата города.

Ранее жительница Актау сообщила, что неизвестный, ничего ей не объяснив, срезал зеленые ветки с елей, которые расположены в 14 микрорайоне, около здания ЗАГСа.



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