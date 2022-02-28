Городской акимат: «Это не уничтожение, а плановая обрезка хвойных деревьев в Актау»

Иллюстративное фото
Плановыми работами по обрезке хвойных деревьев назвали действия мужчины, которого сняла на видео жительница Актау.
- Как вы знаете, деревья отрастают. Чтобы они не теряли свою форму – ведется работа по формированию их вида. Это плановые работы. На видео снят сотрудник ГКП «Акбота», - прокомментировали в пресс-службе акимата города.
Ранее жительница Актау сообщила, что неизвестный, ничего ей не объяснив, срезал зеленые ветки с елей, которые расположены в 14 микрорайоне, около здания ЗАГСа.
- Как вы знаете, деревья отрастают. Чтобы они не теряли свою форму – ведется работа по формированию их вида. Это плановые работы. На видео снят сотрудник ГКП «Акбота», - прокомментировали в пресс-службе акимата города.
Ранее жительница Актау сообщила, что неизвестный, ничего ей не объяснив, срезал зеленые ветки с елей, которые расположены в 14 микрорайоне, около здания ЗАГСа.
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