Министр культуры и спорта рекомендовал казахстанцам ездить отдыхать в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Даурен Абаев, занимающий должность министра культуры и спорта, рассказал, что в 2021 году отдыхал в Мангистау, передает Zakon.kz.
- В 2021 году я съездил в Мангистаускую область. Объехал почти весь регион. Был в Сенеке. Кто там не был, то рекомендую туда поехать. Там барханы, как в Саудовской Аравии. В Шеркале просто невероятные космические пейзажи. Ну и Бозжыра, - сказал Абаев.
Министр культуры и спорта Даурен Абаев высказался о перспективах туризма в Казахстане в связи с текущей экономической ситуацией.
- Мы должны развивать не только тот туризм, о котором вы сейчас говорите, мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Для нас турист не только тот, который отдыхает у моря, мы должны развивать и экотуризм, и прогулочный туризм, и горный. Дать возможность, чтобы наши жители могли выбирать, - отметил министр.
- В 2021 году я съездил в Мангистаускую область. Объехал почти весь регион. Был в Сенеке. Кто там не был, то рекомендую туда поехать. Там барханы, как в Саудовской Аравии. В Шеркале просто невероятные космические пейзажи. Ну и Бозжыра, - сказал Абаев.
Министр культуры и спорта Даурен Абаев высказался о перспективах туризма в Казахстане в связи с текущей экономической ситуацией.
- Мы должны развивать не только тот туризм, о котором вы сейчас говорите, мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Для нас турист не только тот, который отдыхает у моря, мы должны развивать и экотуризм, и прогулочный туризм, и горный. Дать возможность, чтобы наши жители могли выбирать, - отметил министр.
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