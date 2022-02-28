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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 15:23

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Министр культуры и спорта рекомендовал казахстанцам ездить отдыхать в Мангистау

Министр культуры и спорта Даурен Абаев высказался по поводу внутреннего туризма и посоветовал казахстанцам отдыхать в Мангистау. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Даурен Абаев, занимающий должность министра культуры и спорта, рассказал, что в 2021 году отдыхал в Мангистау, передает Zakon.kz.

- В 2021 году я съездил в Мангистаускую область. Объехал почти весь регион. Был в Сенеке. Кто там не был, то рекомендую туда поехать. Там барханы, как в Саудовской Аравии. В Шеркале просто невероятные космические пейзажи. Ну и Бозжыра, - сказал Абаев.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев высказался о перспективах туризма в Казахстане в связи с текущей экономической ситуацией.

- Мы должны развивать не только тот туризм, о котором вы сейчас говорите, мы должны дать целый пакет возможностей для внутреннего туризма. Для нас турист не только тот, который отдыхает у моря, мы должны развивать и экотуризм, и прогулочный туризм, и горный. Дать возможность, чтобы наши жители могли выбирать, - отметил министр.



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