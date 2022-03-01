В первый день весны в Мангистау стартует призывная кампания

Талгат Сарбасов о призывной кампании. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона

К воинской службе буду призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Юношам, имеющим отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в связи с прохождением обучения на очной форме, необходимо подать заявки через электронный портал Е-лицензия, с приложением соответствующих документов.



- Оповещение призывников планируется осуществлять путем рассылки SMS-сообщений, а также посредством направления персональных повесток на домашние и служебные адреса. ПЦР-исследование молодого пополнения будет проводиться дважды: в сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии, - рассказал Талгат Сарбасов.



Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах «Қарулы Күштер - адалдық алаңы» департамента по делам обороны области. Для консультации в местных органах военного управления созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях. Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период службы. Выдаются единовременные выплаты, привилегии при поступлении в ВУЗ. А членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования.