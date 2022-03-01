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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 610

В первый день весны в Мангистау стартует призывная кампания

С первого марта по 30 июня текущего года в Мангистауской области пройдет весенняя призывная кампания. Планируется, что ряды Вооруженных сил пополнят около 700 новобранцев из нашего региона. Об этом рассказал Талгат Сарбасов, начальник отдела призыва на срочную воинскую службу управления комплектования департамента по делам обороны области.

Талгат Сарбасов о призывной кампании. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
К воинской службе буду призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Юношам, имеющим отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в связи с прохождением обучения на очной форме, необходимо подать заявки через электронный портал Е-лицензия, с приложением соответствующих документов.

- Оповещение призывников планируется осуществлять путем рассылки SMS-сообщений, а также посредством направления персональных повесток на домашние и служебные адреса. ПЦР-исследование молодого пополнения будет проводиться дважды: в сборных пунктах при призыве и в воинских частях по прибытии, - рассказал Талгат Сарбасов.

Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах «Қарулы Күштер - адалдық алаңы» департамента по делам обороны области. Для консультации в местных органах военного управления созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях. Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации к прохождению срочной воинской службы. Они касаются предоставления кредитных каникул на период службы. Выдаются единовременные выплаты, привилегии при поступлении в ВУЗ. А членам их семей льготы при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования.



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