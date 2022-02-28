Ушел из жизни Мухигулашвили Леван Семёнович

Мухигулашвили Леван Семёнович

Он внёс огромный вклад в становление и развитие нашего города. ЧЕЛОВЕК огромной души и порядочности.

⠀

Оказывал всякую помощь любому, кто обращался к нему, независимо от национальности и вероисповедания.

⠀

Искренние соболезнования родным и близким!



Прощание с Мухигулашвили Л.С. состоится 1 марта, в ритуальном зале морга, в 26 микрорайоне, в 12:30.