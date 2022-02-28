Ушел из жизни Мухигулашвили Леван Семёнович

Мухигулашвили Леван Семёнович
Он внёс огромный вклад в становление и развитие нашего города. ЧЕЛОВЕК огромной души и порядочности.
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Оказывал всякую помощь любому, кто обращался к нему, независимо от национальности и вероисповедания.
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Искренние соболезнования родным и близким!
Прощание с Мухигулашвили Л.С. состоится 1 марта, в ритуальном зале морга, в 26 микрорайоне, в 12:30.
⠀
Оказывал всякую помощь любому, кто обращался к нему, независимо от национальности и вероисповедания.
⠀
Искренние соболезнования родным и близким!
Прощание с Мухигулашвили Л.С. состоится 1 марта, в ритуальном зале морга, в 26 микрорайоне, в 12:30.
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