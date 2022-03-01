Актауские школьники поздравили жителей с Днём благодарности

Сегодня, 1 марта, в нашей стране празднуется День благодарности. Праздник, приуроченный к первому дню весны и ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, отмечается с 2016 года.Сегодня День благодарности стал символом единства многонациональной страны.В честь праздника пятиклассники из школы №5 имени Н. Ондасынова записали видеопоздравление для жителей Актау.Не стоит путать праздник с американским Днём благодарения, который открывает сезон перед Рождеством и Новым годом.