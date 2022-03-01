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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 156

Актауские школьники поздравили жителей с Днём благодарности

Пятиклассники из школы №5 имени Н. Ондасынова записали видеопоздравление ко Дню благодарности.

Кадр видео
Сегодня, 1 марта, в нашей стране празднуется День благодарности. Праздник, приуроченный к первому дню весны и ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, отмечается с 2016 года.

Сегодня День благодарности стал символом единства многонациональной страны.

В честь праздника пятиклассники из школы №5 имени Н. Ондасынова записали видеопоздравление для жителей Актау.



Редакция с удовольствием присоединяется к видеопоздравлению ребят. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и больших успехов!


P.S. Не стоит путать праздник с американским Днём благодарения, который открывает сезон перед Рождеством и Новым годом.



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