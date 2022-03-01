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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 928

На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями

На набережной 15 микрорайона в скором времени должны появиться общедоступные спортивные тренажёры для людей с ограниченными возможностями. Спонсором выступила инициативная группа в рамках общественного проекта «Мейримди журек».

Фото предоставил Исатай Аблаев
В скором времени люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно заниматься на девяти тренажёрах: карусель, брусья, качели, баскетбольный щит, специальные тренажёры для рук и ног.

На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями


Установка оборудования уже началась сегодня, 1 марта, на набережной в 15 микрорайоне напротив 9 и 10 домов. Спонсором выступила инициативная группа в рамках общественного проекта «Мейримди журек». Деньги на установку спортивной специализированной площадки помогали собирать неравнодушные граждане.

На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями


На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями


На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями


На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями


– Теперь люди с ограниченными возможностями смогут на свежем воздухе позаниматься или поиграть. Тренажёры адаптированы для инвалидов. Заниматься на них можно бесплатно и круглосуточно в любое время года. Цель данного подарка – внести лепту в развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями, - рассказал один из организаторов Исатай Аблаев.

Исатай Аблаев отметил, что по функционалу тренажёры ничем не уступают обычным. Отличием их является особая конструкция.

- Занятия спортом доступны и для людей с ограниченными возможностями. Спасибо всем неравнодушным жителям Актау, благодаря сплочённости нам удалось собрать необходимую сумму денег на покупку оборудования. Выражаю благодарность за поддержку ТОО «Заман», ТОО «Ас Курылыс», ТОО «ISA GROUP»,
ТОО «Maber», «Chechil Pub Aktau» и городскому отделу ЖКХ, - отметил Исатай Аблаев.

Открытие спортивной площадки состоится 22 марта.




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Комментарии ( 1 )

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  • Kain-Livesy
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:23
Молодцы ребята, алладан кайтсын cvetok
 
 

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