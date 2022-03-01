На набережной Актау начали устанавливать тренажёры для людей с ограниченными возможностями

В скором времени люди с ограниченными возможностями смогут бесплатно заниматься на девяти тренажёрах: карусель, брусья, качели, баскетбольный щит, специальные тренажёры для рук и ног.Установка оборудования уже началась сегодня, 1 марта, на набережной в 15 микрорайоне напротив 9 и 10 домов. Спонсором выступила инициативная группа в рамках общественного проекта «Мейримди журек». Деньги на установку спортивной специализированной площадки помогали собирать неравнодушные граждане.– Теперь люди с ограниченными возможностями смогут на свежем воздухе позаниматься или поиграть. Тренажёры адаптированы для инвалидов. Заниматься на них можно бесплатно и круглосуточно в любое время года. Цель данного подарка – внести лепту в развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями, - рассказал один из организаторов Исатай Аблаев.Исатай Аблаев отметил, что по функционалу тренажёры ничем не уступают обычным. Отличием их является особая конструкция.- Занятия спортом доступны и для людей с ограниченными возможностями. Спасибо всем неравнодушным жителям Актау, благодаря сплочённости нам удалось собрать необходимую сумму денег на покупку оборудования. Выражаю благодарность за поддержку ТОО «Заман», ТОО «Ас Курылыс», ТОО «ISA GROUP»,ТОО «Maber», «Chechil Pub Aktau» и городскому отделу ЖКХ, - отметил Исатай Аблаев.