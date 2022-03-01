Посетителей СИЗО в Актау встречали с баурсаками и шубатом

Сегодня, 1 марта, в честь Дня благодарности сотрудницы (девушки) учреждения ГМ 172/10 встречали посетителей в казахских национальных костюмах и предлагали выпить шубат и попробовать румяные баурсаки, курт, а также наливали всем горячий чай с молоком.- Я уверен, что для наших сотрудников, а также всех, кто приходил к нам в СИЗО сегодня, День благодарности - один из любимых праздников. Приуроченный ко Дню образования Ассамблеи народа Казахстана, он стал символом единства многонациональной страны. У нас большой коллектив, и мы все работаем дружно и сплочённо. Хочу поздравить всех с этим ярким праздником дружбы, взаимопонимания и уважения и поблагодарить от всей души за хороший труд и отличную атмосферу в коллективе, - сказал исполняющий обязанности начальника учреждения ГМ 172/10 Есболат Аглепесулы.В пресс-службе отметили, что подобная традиция празднично встречать посетителей в День благодарности проводится в СИЗО ежегодно.