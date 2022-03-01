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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 651

Нурдаулет Килыбай: В Актау до конца года установят 100 камер «Сергек»

В связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий на улицах города установят камеры «Сергек». Об этом сообщил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

Иллюстрация к материалу
Нурдаулет Килыбай сообщил, что в Актау низкий уровень культуры вождения, и благодаря камерам получится дисциплинировать водителей и заставить соблюдать правила дорожного движения.

- У нас отсутствует культура вождения. Нужно устанавливать камеры «Сергек», чтобы привести порядок на дорогах, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В управлении цифровизации региона отметили, что реализация проекта находится на начальной стадии. Заключить договор на установку планируют в мае текущего года.

- Ожидаем, что до конца года в Актау появится 100 камер «Сергек», дополнительно 40 установят в Мунайлинском районе. Установка будет осуществляться по системе государственно-частного партнёрства, - отметили в управлении цифровизации.



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Комментарии ( 2 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 17:53
Давно уже пора, однако жалко, что так мало!

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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malovdmitriy (Посетители) Сегодня, 17:50
Ну наконец-то. Дождались
 
 

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