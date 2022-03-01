Нурдаулет Килыбай: В Актау до конца года установят 100 камер «Сергек»

Иллюстрация к материалу

Нурдаулет Килыбай сообщил, что в Актау низкий уровень культуры вождения, и благодаря камерам получится дисциплинировать водителей и заставить соблюдать правила дорожного движения.



- У нас отсутствует культура вождения. Нужно устанавливать камеры «Сергек», чтобы привести порядок на дорогах, - сказал Нурдаулет Килыбай.



В управлении цифровизации региона отметили, что реализация проекта находится на начальной стадии. Заключить договор на установку планируют в мае текущего года.



- Ожидаем, что до конца года в Актау появится 100 камер «Сергек», дополнительно 40 установят в Мунайлинском районе. Установка будет осуществляться по системе государственно-частного партнёрства, - отметили в управлении цифровизации.