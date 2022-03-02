Электросирены повторно включат в Актау

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Под руководством министерства по ЧС РК 3 и 4 марта проводится республиканское командно-штабное учение «Көктем-2022» по теме: «Подготовка органов управления, сил и средств ГСГЗ к действиям при ликвидации ЧС в условиях паводкового периода 2022 года».
Во время проводимых мероприятий 3 марта в 10:00 в Актау будут включаться электросирены.
Напомним, 1 марта в Актау сработали системы оповещения в рамках республиканского командно-штабного учения «Проверка готовности системы оповещения республиканского, территориального и объектного уровней».
Во время проводимых мероприятий 3 марта в 10:00 в Актау будут включаться электросирены.
Напомним, 1 марта в Актау сработали системы оповещения в рамках республиканского командно-штабного учения «Проверка готовности системы оповещения республиканского, территориального и объектного уровней».
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