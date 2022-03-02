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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 493

Законам рынка вопреки: контролировать цены на продукты пытаются в Мангистау

В целях недопущения повышения цен на социально значимые продовольственные товары в регионе работают мониторинговые группы, сообщила на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководитель управления предпринимательства и торговли области Жанна Токбаева.

Фото из доступных источников
В настоящее время в регионе реализуется проект «Народный контроль», куда входят 53 мониторинговые группы. В их составе задействовано более 400 активистов. На 60 процентов группы состоят из депутатов и общественных деятелей, а также сельских акимов и других государственных служащих. Мониторинг они проводят два раза в неделю.

- Основная цель - следить за тем, чтобы надбавки к социально значимым товарам не превышали 15 процентов. Разъяснительная работа проведена в полном объеме, далее проверки будут проводиться на основании жалоб граждан в направлении розничной торговли, - пояснила Жанна Токбаева.


Помимо этого, в направлении оптовой торговли начала работу комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования. Всего в данной комиссии состоят 25 человек, это депутаты, общественные активисты и госслужащие. Комиссия делится на три группы: группы по изучению рынка овощей, мясо-молочной продукции, муки, хлеба и круп. Они проводят анализ формирования цен на рынке, то есть определяют количество посредников в процессе формирования цен от производителя до потребителя, и затраты предпринимателей на транспортировку или хранение товаров.

В целях недопущения повышения цен на социально значимые продовольственные товары будет проведена работа по стабилизации цен ещё по трём направлениям через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий», то есть формирование регионального стабилизационного фонда, предоставление займов по механизму обращения и интервенция для стабилизации цен в весенний сезонный период.

Спикер также сообщила, что в дальнейшем в городах и районах планируется открытие семи социальных магазинов для реализации товаров стабилизационного фонда населению по доступным ценам.

В дальнейшем будет разработана концепция по обеспечению региона продовольствием на 2021-2026 годы. В соответствии с этим проектом за шесть лет реализовано 48 проектов с привлечением инвестиций на сумму 138,8 миллиарда тенге, создано 3291 рабочих мест.

Законам рынка вопреки: контролировать цены на продукты пытаются в Мангистау


- В результате будет возможность повысить уровень продовольственного охвата внутреннего рынка. В рамках концепции будут реализованы крупные проекты по строительству молочного завода, оптово-распределительного центра, коммунального рынка, тепличного комплекса. Приоритет будет отдан проектам в агропромышленном комплексе, - добавила Жанна Токбаева.



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 16:20
В целях недопущения роста цен , прежде всего надо размотать цепочку дизтоплива и убрать всех ненужных посредников. Цена на соляру отражается на стоимость всех товаров.
 
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  • tolk
 Гроза (Посетители) Сегодня, 15:42
Кто контролирует цены на продукты в Мангистау


А что рынок не порешал? lol
 
 

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