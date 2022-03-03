Директора финансовой пирамиды задержали в Актау: разыскиваются жертвы

Фото предоставили в ведомстве
Как установлено, актауский филиал компании «World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимал взносы доверчивых граждан. Взамен людям обещали получение стабильного вознаграждения.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жемис Жугинбаева.
По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины.
Пострадавших вкладчиков «World Business Consulting» просят обратиться по телефону доверия департамента экономических расследований по Мангистауской области по телефону +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79 (следователь Бекарыс Биаманов).
- Однако у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности. Вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков, - отметили в ведомстве.
По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жемис Жугинбаева.
По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины.
Пострадавших вкладчиков «World Business Consulting» просят обратиться по телефону доверия департамента экономических расследований по Мангистауской области по телефону +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79 (следователь Бекарыс Биаманов).
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