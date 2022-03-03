Директора финансовой пирамиды задержали в Актау: разыскиваются жертвы

- Однако у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности. Вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков, - отметили в ведомстве.

Как установлено, актауский филиал компании «World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимал взносы доверчивых граждан. Взамен людям обещали получение стабильного вознаграждения.По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жемис Жугинбаева.По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины.