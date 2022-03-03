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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:55

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Директора финансовой пирамиды задержали в Актау: разыскиваются жертвы

Уголовное дело по данному факту расследует территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу.

Фото предоставили в ведомстве
Как установлено, актауский филиал компании «World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимал взносы доверчивых граждан. Взамен людям обещали получение стабильного вознаграждения.

- Однако у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности. Вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков, - отметили в ведомстве.


Директора финансовой пирамиды задержали в Актау: разыскиваются жертвы


По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жемис Жугинбаева.

По результатам расследования будет принято окончательное решение с определением степени вины.

Пострадавших вкладчиков «World Business Consulting» просят обратиться по телефону доверия департамента экономических расследований по Мангистауской области по телефону +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79 (следователь Бекарыс Биаманов).



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